تحذير من أدوية مغشوشة في الأسواق.. فيديو

وجه الدكتور علي عبدالله، مدير المركز المصري للدراسات الدوائية، تحذيرا مهما بشأن وجود أدوية مقلدة منتشرة في الأسواق خاصة المذادات الحيوية.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، انتشار عبوات مقلدة من دواء الضاد الحيوي الشهير مأوجمنتين أي إس 600 شراب “augmentin es 600”، والذي يعالج التهاب الجيوب الأنفية والالتهاب الرئوي.

ونصح المواطنين بعدم شراء أي دواء إلا من خلال الصيدليات فقط، من باب “منع الجريمة قبل حدوثها”، لافتا إلى أن هناك نظام لتتبع الدواء من المصانع حتى وصوله إلى المواطنين.

وذكر أن الدواء المقلد للدواء لن يقرأه جهاز الإسكانر في الصيدلية عند مروره عليه، ومطالبا الجهات المعنية نشر مزيد من الوعي لتنبيه المواطنين من خطورة تناول هذا الدواء.

تحذير من دواء لعلاج السرطان

وفي سياق متصل حذرت هيئة الدواء المواطنين ومقدمي الخدمات الطبية من عبوات دواء جليفيك 400 مجم أقراص، محتمل وجودها في السوق الدوائية المصرية.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية، في منشور لها على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه ورد إليها إخطار من الشركة صاحبة دواء جليفيك 400 مجم، عن عبوات محتمل وجودها في السوق الدوائية المصرية ولا تخصه من تشغيلات تحمل رقم 8865MF.

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أن الفروقات الظاهرية بين العبوات الأصلية والمقلدة من دواء جليفيك 400 مجم، تتمثل في وجود اختلاف في تدرج ألوان العبوة ونقص حرف "L" بكلمة Tablets في العبوات المقلدة.

وطالبت هيئة الدواء المصرية المواطنين ومقدمي الخدمات الطبية بتوخي الحذر والإبلاغ الفوري للهيئة حال رصد أي من تلك العبوات المقلدة بالسوق.

نصائح لشراء الأدوية

شراء الأدوية من موزعين موثوقين: يجب شراء الأدوية من موردين موثوقين ومرخصين لتجنب الحصول على منتجات مقلدة.

التحقق من التغليف والعلامات: يجب فحص التغليف والعلامات الخاصة بالدواء بعناية للتأكد من أنها تتوافق مع المعايير الصحية والبروتوكولات المعتمدة.

التحقق من المواد الفعالة: يجب التحقق من المواد الفعالة المستخدمة في الدواء، ويمكن البحث عن ذلك على الإنترنت أو الاستشارة مع الطبيب أو الصيدلي.

المقارنة بين الأسعار: إذا كانت الأدوية متوفرة بأسعار مختلفة جداً، فقد يكون هذا دليلاً على أن بعضها مقلد.

الحذر من العروض والصفقات الرخيصة جداً: يجب الحذر من العروض الرخيصة جداً التي تبدو مفرطة، حيث أنها قد تكون مؤشراً على أن الدواء مقلد.

الاستشارة مع الطبيب أو الصيدلي: يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا كان هناك أي شك في صحة الدواء المشتراة.

الابتعاد عن الأسواق غير المرخصة: يجب تجنب شراء الأدوية من الأسواق غير المرخصة، حيث يمكن أن تكون الأدوية المتاحة هناك مقلدة.