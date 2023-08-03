الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

لتفتيح الوجه.. حضري ماسك الزبادي بالعسل الإقتصادي

ماسك الزبادي بالعسل
ماسك الزبادي بالعسل

خلطة الزبادي بالعسل من الماسكات الأكثر شهرة، والتي يعتمدها الرجال والنساء، للحصول على بشرة صافية خالية من التصبغات، كما تعمل على تبييض الوجه، ويتميز بقلة تكلفته فيمكن على أي أحد تحضيره.

 

ماسك الزبادي بالعسل

طريقة عمل خلطة الزبادي بالعسل

المكونات

زبادي

عسل

 

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طريقة التحضير والاستخدام

اخلطي ملعقتين صغيرتين من الزبادي مع ملعقة صغيرة من العسل للحصول على عجينة ناعمة، طبقيها على وجهك، وانتظري مدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء البارد.

 

فوائد ماسك الزبادي للبشرة

يعد الزبادي من المكونات الرائعة لتبييض البشرة، لغناه بحمض اللاكتيك، مما يساعد على تفتيح لون بشرتك وتحسين علامات الشيخوخة وكذلك تفتيح البقع الداكنة على وجهك، هذا بالإضافة إلى احتوائه على مركب فيتامين "ب" الذي بدوره يجعل بشرتك أكثر إشراقاً.

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