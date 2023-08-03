XPro اسم TweetDeck الجديد

بدأت TweetDeck في إظهار علامات على أنها لن تفلت من إعادة تسمية تويتر الهائلة دون أن يلحق بها أذى. إذا ألقيت نظرة على الصفحة المقصودة للأداة أثناء تسجيل الخروج ، فسترى "XPro" في الزاوية اليسرى العليا من موقع الويب ، مشيرًا إلى اسمه الجديد. هذا إلى حد كبير في الوقت الحالي ، على الرغم من ذلك - لا تزال الصفحة تعرض شعار Twitter Bird الشهير ، ولا تزال تسمي TweetDeck "أداة قوية في الوقت الفعلي للأشخاص الذين يعيشون على Twitter." ونعم ، لا يزال عنوان URL الخاص به موجودًا على مجال Twitter.com.

لقد أصابنا تغيير علامة Twitter التجارية إلى "X" بين عشية وضحاها تمامًا في يوليو ، حيث أعلن Elon Musk عن التغيير في تغريدة ، ثم أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى موظفيه بعد ذلك. بدأت الشبكة الاجتماعية في تنفيذ التغييرات بعد ذلك من خلال تبديل شعار "X" ذو المظهر العام على Twitter Bird ، والذي يبدو أنه "يتطور بمرور الوقت" ، بالإضافة إلى إعادة تسمية التغريدات إلى "مشاركات" وإعادة تغريدها إلى "إعادة النشر". أعادت كل من Google و Apple تطبيق الشبكة الاجتماعية إلى "X" في متجر Play ومتجر App Store ، على التوالي ، بحلول نهاية شهر يوليو.

هذه الخطوة ، رغم أنها مفاجئة ، ربما لم تكن مفاجأة لأولئك الذين تابعوا مسيرة مسك المهنية على مر السنين. يشتهر Musk بتفضيله العلامة التجارية "X" وأراد إعادة تسمية PayPal إلى X.com قبل إقالته من منصب الرئيس التنفيذي. كما أعاد المدير التنفيذي تسمية الشركة الأم لـ Twitter إلى X Corp. وقال إن الاسم الجديد للشبكة الاجتماعية سيساعدها على التفرع ويصبح "تطبيق كل شيء" مع ميزات المدفوعات والمصرفية. لكن النقاد يشككون في نجاح تغيير العلامة التجارية ، حيث وصفها البعض بأنها "أغبى شيء قام به [ماسك] منذ توليه المسؤولية" وهو أمر يجعل الشركة الآن أقل تحديدًا وأقل قيمة.

على الرغم من الانتقادات ، فإن محو علامة Twitter التجارية جار الآن على قدم وساق. لن يظل TweetDeck TweetDeck لفترة طويلة ، ولن يكون أيضًا مجانيًا للاستخدام في المستقبل القريب. أشارت الشركة سابقًا إلى أنه سيتم قفلها خلف جدار حماية وستكون متاحة حصريًا لمشتركي Blue.