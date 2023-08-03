عاجل
الكشف عن أخطر عملية لاغتيال مبارك.. ضخ ألغام في مواسير المجاري (فيديو)
الخميس 03 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

عزيز الشافعي يمدح عمرو دياب ويشن هجومًا على تامر حسني.. فيديو

عزيز الشافعي وعمرو
عزيز الشافعي وعمرو دياب وتامر حسني

قال الملحن عزيز الشافعي، إن اسمه ارتبط باسم الفنان عمرو دياب، ما تسبب في شهرة كبيرة له، موضحًا أن عمرو دياب صاحب فضل كبير عليه بفضل الله ثم مجهوده في العمل.

وأوضح "الشافعي"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عمرو دياب سبب في التركيز على أي عمل، حيث إنه ليس مطرب محلي لكنه مطرب عالمي يحظى بمتابعة كبيرة من الجماهير، متابعًا: "بعد ما اشتغلت مع عمرو دياب طاقة القدر اتفتحتلي".

txt

عزيز الشافعي يكشف أسرار تعاونه مع كبار نجوم الغناء في "حبر سري"

txt

خالد سليم ينتهي من تسجيل أغنية "مين ده" بالتعاون مع عزيز الشافعي

وأضاف أنه في أول عمل له لحن للفنان عمرو دياب أغنية "يوم تلات" واستمر معه في تقديم الأعمال المميزة، منوهًا بأن عمرو دياب قدمه بشكل لم يراه الجمهور عليه من قبل، موضحًا أنه تعلم منه الشغف، حيث إن فقدان الشغف يعني أنه غير قادر على أي شئ.

تامر حسني ضايقني

فيما علق الملحن عزيز الشافعي، على تعديل الفنان تامر حسني له من تلحينه، موضحًا أن الفنان تامر حسني عدل على أغنية لحنتها له، متابعًا: "عدل الأغنية من غير ما يقولي وعاتبته".

وأوضح أن تعديل الفنان تامر حسني على الأغنية كان في بداية عمله بالتلحين وأنه فوجيء بالتعديل على تلحينه وشعر بالضيق، مشددًا على أنه عمل مع تامر حسني في الكثير من الأعمال الموسيقية التي حققت النجاحات الكبيرة.

وأشار إلى أن الأزمة بعد تعديل الفنان تامر حسني على الأغنية كانت في بداية عمله، موضحًا أنه نسى هذه الأزمة واستمر معه في العمل وتحقيق النجاحات الكبيرة، مضيفًا أنه في الأساس ملحن ويكتب الأغاني، ويفضل أن يلحن الكتابات الخاصة به، مشددًا على أنه لم يشتر أي شعر مكتوب من صغار الشعراء.

مواد متعلقة

عمرو دياب يعتدي على شاب داخل إحدى السهرات الليلية ويخطف هاتفه (شاهد)

محمد إمام يستمتع بأجازتة في الساحل الشمالي مع الهضبة عمرو دياب

بعد تصدره التريند بقبلة داليدا خليل.. حكايات 4 جميلات مع عمرو دياب

قُبلة عمرو دياب وداليدا خليل تشعل إنستجرام.. والجمهور: "فترة ويتركك"

عمرو دياب.. حفلات ضخمة فى صيف 2023 بدأت بـ"الشارب"

موعد حفل عمرو دياب في أبوظبي

عمرو دياب| أسعار تذاكر حفل مارينا وطريقة الحجز

أبرزهم عمرو دياب وحماقي .. نجوم رفعوا شعار انتهى عصر "السينجل"