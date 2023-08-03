عزيز الشافعي يمدح عمرو دياب ويشن هجومًا على تامر حسني.. فيديو

قال الملحن عزيز الشافعي، إن اسمه ارتبط باسم الفنان عمرو دياب، ما تسبب في شهرة كبيرة له، موضحًا أن عمرو دياب صاحب فضل كبير عليه بفضل الله ثم مجهوده في العمل.

وأوضح "الشافعي"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عمرو دياب سبب في التركيز على أي عمل، حيث إنه ليس مطرب محلي لكنه مطرب عالمي يحظى بمتابعة كبيرة من الجماهير، متابعًا: "بعد ما اشتغلت مع عمرو دياب طاقة القدر اتفتحتلي".

وأضاف أنه في أول عمل له لحن للفنان عمرو دياب أغنية "يوم تلات" واستمر معه في تقديم الأعمال المميزة، منوهًا بأن عمرو دياب قدمه بشكل لم يراه الجمهور عليه من قبل، موضحًا أنه تعلم منه الشغف، حيث إن فقدان الشغف يعني أنه غير قادر على أي شئ.

تامر حسني ضايقني

فيما علق الملحن عزيز الشافعي، على تعديل الفنان تامر حسني له من تلحينه، موضحًا أن الفنان تامر حسني عدل على أغنية لحنتها له، متابعًا: "عدل الأغنية من غير ما يقولي وعاتبته".

وأوضح أن تعديل الفنان تامر حسني على الأغنية كان في بداية عمله بالتلحين وأنه فوجيء بالتعديل على تلحينه وشعر بالضيق، مشددًا على أنه عمل مع تامر حسني في الكثير من الأعمال الموسيقية التي حققت النجاحات الكبيرة.

وأشار إلى أن الأزمة بعد تعديل الفنان تامر حسني على الأغنية كانت في بداية عمله، موضحًا أنه نسى هذه الأزمة واستمر معه في العمل وتحقيق النجاحات الكبيرة، مضيفًا أنه في الأساس ملحن ويكتب الأغاني، ويفضل أن يلحن الكتابات الخاصة به، مشددًا على أنه لم يشتر أي شعر مكتوب من صغار الشعراء.