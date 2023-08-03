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الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

تكنولوجيا

نقل لعبة Star Wars: Jedi Survivor إلى PS4 و Xbox One

بوابة الوفد الإلكترونية

في وقت سابق من هذا العام ، صرحت EA أن Star Wars: Jedi Survivor ستظهر فقط على أحدث وحدات تحكم PS5 و Xbox Series X / S من أجل الاستفادة من أحدث التقنيات الموجودة على هذه الوحدات. قام المطور الآن بتغيير لحنه ، ومع ذلك ، أعلن في مكالمة أرباح أن العنوان سيأتي إلى وحدات تحكم PS4 و Xbox One بعد كل شيء ، حسبما ذكرت The Verge.

قال أندرو ويلسون ، الرئيس التنفيذي لشركة EA: "بفضل قوة هذا الامتياز الأسطوري والطلب المجتمعي ، التزم فريق التطوير لدينا بجلب تجربة Jedi هذه إلى PlayStation 4 و Xbox One". تم طرح Jedi Survivor على أجهزة الكمبيوتر الشخصية و Xbox Series X / S و PS5 في أبريل ، ولكن لا يوجد تاريخ محدد للإصدار على وحدات تحكم الجيل الأخير.

Jedi: Survivor ، وهو تكملة مباشرة لـ Star Wars Jedi: Fallen Order ، كان العنوان الرئيسي في مقال Engadget حول منافذ الكمبيوتر الشخصي المخيبة للآمال في وقت سابق من هذا العام. تتلخص المشاكل في الأداء والترقية وغيرها من المشكلات - والتي قد تجعل اللاعبين قلقين بشأن كيفية تشغيلها على أجهزة Xbox One و PS4 الأقدم بكثير.