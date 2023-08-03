نقل لعبة Star Wars: Jedi Survivor إلى PS4 و Xbox One

في وقت سابق من هذا العام ، صرحت EA أن Star Wars: Jedi Survivor ستظهر فقط على أحدث وحدات تحكم PS5 و Xbox Series X / S من أجل الاستفادة من أحدث التقنيات الموجودة على هذه الوحدات. قام المطور الآن بتغيير لحنه ، ومع ذلك ، أعلن في مكالمة أرباح أن العنوان سيأتي إلى وحدات تحكم PS4 و Xbox One بعد كل شيء ، حسبما ذكرت The Verge.

قال أندرو ويلسون ، الرئيس التنفيذي لشركة EA: "بفضل قوة هذا الامتياز الأسطوري والطلب المجتمعي ، التزم فريق التطوير لدينا بجلب تجربة Jedi هذه إلى PlayStation 4 و Xbox One". تم طرح Jedi Survivor على أجهزة الكمبيوتر الشخصية و Xbox Series X / S و PS5 في أبريل ، ولكن لا يوجد تاريخ محدد للإصدار على وحدات تحكم الجيل الأخير.

Jedi: Survivor ، وهو تكملة مباشرة لـ Star Wars Jedi: Fallen Order ، كان العنوان الرئيسي في مقال Engadget حول منافذ الكمبيوتر الشخصي المخيبة للآمال في وقت سابق من هذا العام. تتلخص المشاكل في الأداء والترقية وغيرها من المشكلات - والتي قد تجعل اللاعبين قلقين بشأن كيفية تشغيلها على أجهزة Xbox One و PS4 الأقدم بكثير.