كريم بنزيما في صدارة هدافي البطولة العربية

يتصدر كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة السعودي قائمة هدافي البطولة العربية بعد انتهاء دور المجموعات.

وقاد كريم بنزيما، اتحاد جدة إلى ربع نهائي البطولة العربية بعدما حقق الفريق العلامة الكاملة وسجل بنزيما ثلاثة أهداف بواقع هدف لكل مباراة.

ويأتي في المرتبة الثانية كل من كريستيانو رونالدو نجم النصر وأحمد زيزو وسيد نيمار ثنائي الزمالك وإيجر بانيجا لاعب الشباب بواقع هدفين لكل منهم.

وتأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية للأندية أربع أندية من السعودية هم اتحاد جدة والهلال والنصر والشباب، بجانب الرجاء البيضاوي المغربي والشرطة العراقي والوحدة الإماراتي والسد القطري.

تصدر اتحاد جدة ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط ويحل خلفه الشرطة العراقي برصيد أربع نقاط، وفي المجموعة الثانية حسم السد القطري المركز الأول برصيد 7 نقاط وجاء الهلال في الوصافة بأربع نقاط.

وفي المجموعة الثالثة تأهل الشباب والنصر ببطاقتي الصدارة والوصافة برصيد 7 نقاط للأول وخمس للثاني بينما ودع الزمالك البطولة لاحتلاله المركز الثالث بأربع نقاط.

وشهدت المجموعة الرابعة تأهل الرجاء المغربي كممثل عن أفريقيا في ربع النهائي بعد تصدره ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط وجاء في المركز الثاني الوحدة الإماراتي بفارق ثلاث نقاط.