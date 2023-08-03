صحة المنيا: تحرير 995 محضر للمنشآت المخالفة

اعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان الإدارة العامة للطب الوقائى ادارة مراقبة الأغذية قامت بتنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، حيث قامت فرق مراقبة الأغذية بالمرور على 2119 منشأة غذائية.

وذلك للتأكد من استيفائها للإشتراطات الصحية الواجب توافرها، وفى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية، وضمن خطة مديرية الصحة بالمنيا، وتحت إشراف الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، لضمان وصول غذاء آمن، وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، ان جهود الحملات أسفرت عن تحرير 995 محضر للمخالفات المضبوطة، وتنوعت المحاضر بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة، وعدم وجود شهادات صحية ومحاضر اخرى، وتم ضبط عدد 134 منشآت تعمل بدون ترخيص، وبها نقص فى الإشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذة المنشأت

واوضح الدكتور على قاسم مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائى، انه تم سحب 321 عينة مواد غذائية ، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك، بالإضافة، الى إعدام 3671 كيلو اغذية مختلفة، و985 لتر مواد سائلة ، لوجود تغير فى الخواص الطبيعية، وضبط 4848 كيلو اغذية مختلفة، و216 لتر خل لوجود تغير فى الخواص الطبيعية، واضاف انه تم إستخراج 1138 شهادة صحية.

وأكد الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة،إستمرار تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.