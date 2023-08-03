الأهلي يحدد موعد المقابلات للراغبين في عضوية النادي "أونلاين"

حددت لجنة العضوية في النادي الأهلي برئاسة طارق قنديل موعد المقابلات الشخصية للراغبين في عضوية النادي بنظام "أونلاين" من خلال برامج الاجتماع عبر الانترنت.

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موعد مقابلات الأهلي للراغبين في عضوية النادي

تعقد لجنة العضوية في النادي الأهلي برئاسة طارق قنديل، اجتماعًا في الثانية عشرة ظهر الإثنين القادم، وذلك بحضور الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي وممثلي إدارة الاشتراكات، لإجراء المقابلات الشخصية للذين تقدموا للاشتراك في عضوية النادي الأهلي أو أي من أفرع النادي بنظام "الأونلاين" والتي ستكون من خلال برنامج "زوم".

أشار الأهلي إلى أنه سواء كان المتقدمون من داخل البلاد أو من خارجها خاصة في الدول العربية فيمكنهم أيضًا حضور المؤتمر.

زجاء قرار اللجنة بالعمل بنظام "الأونلاين" من أجل التيسير على كل المصريين الذين يرغبون في الانضمام لعائلة الأهلي من أي مكان في العالم، حيث يستطيع أي راغب في الاشتراك سحب استمارة العضوية وإنهاء كافة إجراءات اشتراكه في عضوية النادي أو أي فرع بنظام «الأونلاين» دون الحاجة للحضور لمقر النادي عبر الرابط التالي:-

https://alahlymembership.com