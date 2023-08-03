السكرتير العام بالفيوم يشهد لقاء خدمة المواطنين بطامية

شهد اللواء عبدالفتاح تمام، السكرتير العام بمحافظة الفيوم، والمهندس ياسر جمعة، رئيس مركز ومدينة طامية، اليوم الخميس، لقاء خدمة المواطنين الأسبوعي بديوان عام مركز طامية.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لرؤساء المراكز والمدن بالتواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم وسرعة الرد عليها والعمل على حلها.

وأوضح رئيس مركز ومدينة طامية أن "اليوم المفتوح " الذي يعقد يوم الخميس مع المواطنين، يهدف إلى الاستماع إلى شكواهم، والاستجابة السريعة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الاجتماعى والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية القروية ومدير الشئون الاجتماعية بطامية وممثلي الإدارة التعليمية والقوى العاملة ومرفق مياه الشرب بطامية وهندسة الري ومديري الإدارات بمجلس مدينة طامية.

وأكد السكرتير العام أن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل آليات التواصل كافة مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم، مشيرًا إلى أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدًا أنه يتم الاعتماد على وسائل التواصل كافة.

خلال اللقاء، استمع السكرتير العام لمحافظة الفيوم لعدد من المواطنين من مختلف قرى مركز ومدينة طامية، ومنهم الراغبين في الحصول على إنشاء كشك ليعينهم على المعيشة في ظل ظروفهم المادية، وكذلك طلبات إيجاد فرص عمل، بالإضافة إلى شكوى من التضرر من عدم وجود مياه بترعة الجمهورية مما يؤثر فى الأراضى الزراعية وإنتاج المحاصيل الزراعية.

تشكيل لجان لفحص شكاوى المواطنين بطامية في الفيوم:

ووجه السكرتير العام رئيس مركز ومدينة طامية، بدراسة الحالات وتكليف لجان للمعاينة من التفتيش المالي والإداري بالمجلس لفحص شكوى أهالي قرية الجمهورية، كما وجه السكرتير العام، بإنهاء إجراءات تراخيص أكشاك لعدد من المواطنين، على أطراف مدينة طامية والقرى التابعة.

كما تم إحالة الشكاوى للجهات المعنية المختصة للفحص والدراسة وإيجاد الحلول اللازمة لها للعمل على تقديم أفضل دعم للأهالي في القطاعات كافة، موجهًا الإدارات المعنية بضرورة التواصل المباشر مع المواطنين وسرعة فحص الشكاوى الخاصة بهم وطلباتهم وتلبية احتياجاتهم كافة وتخفيف المعاناة عنهم، سعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.