ريهام عبدالحكيم: مهرجان العلمين يضيف للفنانين المشاركين فيه

أعربت الفنانة ريهام عبدالحكيم، عن سعادتها بمشاركتها في مهرجان العلمين، مؤكدة أنه شرف جدا لمصر ويمنحها مكانتها التي تستحقها، كما أنه متنوع ويغطي كل أنواع الفن بشكل راقٍ جدا، بمشاركة كل كبار النجوم.

وأضافت خلال لقاء مع قناة "إكسترا نيوز"، أن مدينة العلمين جميلة طوال الوقت، وموقعها ممتاز ومهرجان العلمين يغطي الموقع بشكل رائع، متابعة: "أنا سعيدة جدا بالمشاركة في المهرجان".

وأشارت إلى أن مهرجان العلمين يضيف الكثير للفنانين الذين يشاركون فيه، إذ يشهد مشاركة كبار النجوم، وهو نفس ما يحدث في العالم كله.

ويعتبر اليوم الخميس هو الأول ضمن فعاليات ثالث أسبوع من مهرجان العلمين الجديدة الذي سيتضمن عدة حفلات غنائية يحييها نخبة من نجوم الغناء أمثال حميد الشاعري ومحمد منير واليسا وتامر عاشور ووائل الفشني.

تفاصيل مهرجان العلمين

تأتي مدينة العلمين بانطلاقة صيفية استثنائية فريدة من نوعها، بليالى مهرجان العلمين في دورته الأولى، والذي سنعيش في يومياته ابتداءً من 13 يوليو وحتى الـ26 من أغسطس المقبل.

تقام الأحداث والفعاليات في ثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة على مدار الـ24 ساعة، مع توافر كل الخدمات العامة بأعلى معايير دولية، بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقًا للمعايير العالمية بما يسمى مدينة الجيل الرابع.

ومن ناحية الحفلات الغنائية، سيستضيف مهرجان العلمين 2023 أبرز نجوم الغناء محليًا ودوليًا وعالميًا، بجانب عروض للطائرات RC، وعدد من البطولات “التجديف، بادل عالمية دولية، كرة القدم الشاطئية، ترياثلون سباق ثلاثي”.

تأتي مدينة العلمين الجديدة بتجربة سياحية متكاملة، وذلك من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتي تعرف بمدينة الفنون، وتبنى على مساحة 260 ألف فدان.

تشمل مدينة الفنون قاعات تدريب وأوبرا وسينمات، ومسرح روماني لحفلات والعروض الترفيهية، ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى لتنمية المهارات البدوية الموجودة بالمنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

نبذة عن مدينة العلمين

تتميز مدينة العلمين الجديدة بتواجد الأبراج شهقة الارتفاع التي تعطي للمدينة الطابع العالمي العصري، حيث يبلغ ارتفاعها 100 متر بعدد 15 برجًا، بتكلفة تبلغ نحو 28 مليار جنيه.