أمريكا: لم يصلنا رد بعد من الصين على دعوة وزير الخارجية إلى واشنطن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لم تتلق بعد ردا من الصين على دعوة وجهتها إلى وانغ يي وزير الخارجية الصيني لزيارة واشنطن.

وعاد وانغ لمنصب وزير الخارجية الصيني مؤخرا ووجهت واشنطن هذا الأسبوع دعوة رسمية إلى الدبلوماسي المخضرم بعدما أعفت بكين سلفه تشين قانغ فجأة من منصبه في أواخر يوليو .

وقال بلينكن للصحفيين على هامش فعالية في الأمم المتحدة في نيويورك لم يصلنا رد بعد، لكننا وجهنا تلك الدعوة وأتوقع أننا سنحظى بفرصة للقاء لمواصلة المحادثات المهمة التي أجريتها في بكين.

ولم يظهر تشين علنا منذ 25 يونيو ، وهو اختفاء غامض بعد سبعة أشهر فحسب قضاها وزيرا للخارجية مما أثار تساؤلات بشأن الشفافية. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن تشين في إجازة لأسباب صحية لم تحددها.

والتقى بلينكن مع تشين في 18 يونيو في أول زيارة لوزير خارجية أميركي للصين في خمس سنوات. وقالت وزارة الخارجية الأميركية وقتها إنهما أجريا محادثات صريحة وموضوعية وبناءة ودعاه بلينكن لزيارة واشنطن لمواصلة المناقشات.

والتقى بلينكن مع وانغ (69 عاما) الذي شغل منصب وزير الخارجية من قبل بين عامي 2013 و2022، في يوليو على هامش اجتماع في جاكرتا في غياب تشين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، في بيان لرويترز إنها مستعدة للإبقاء على الاتصالات مع الولايات المتحدة حول زيارة مستقبلية محتملة لوانغ إلى واشنطن، لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل.

وقال بلينكن إن واشنطن تتوقع من بكين أن ترد بالقبول على الدعوة مشيرا إلى أن أعضاء آخرين بإدارة بايدن مثل وزيرة الخزانة جانيت يلين ومبعوث المناخ جون كيري زارا الصين أيضا بعد رحلته إليها.

وقال بلينكن نتوقع تماما أن يأتي النظراء الصينيين إلى الولايات المتحده، يوجد التزام على الولايات المتحدة والصين بإدارة هذه العلاقة بشكل مسؤول ويبدأ ذلك بالمحادثات.