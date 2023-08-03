بالأسماء.. 4 طلاب بتعليم أبوتشت ضمن أوائل الثانوية العامة علي مستوى قنا

صرح الدكتور عفت وزيرى مدير عام الإدارة التعليمية بأبوتشت شمال محافظة قنا عن حصول أربعة طلاب بمدارس إدارة أبيتشت فى شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023 على أربعة مراكز على مستوى محافظة قنا.

فقد حصلت الطالبة ندى عاطف محمد محمود بمدرسة الشيخ أبو الفتوح الثانوية المشتركة على المركز الخامس على القسم الأدبى على مستوى محافظة قنا بمجموع درجات 373.5 درجة، وحصلت الطالبة آسيا عبد الرازق أحمد فآوى بمدرسة ابوتشت الثانوية بنات على المركز الثامن على القسم الأدبى على مستوى محافظة قنا بمجموع درجات 368 درجة، وحصل الطالب شهاب محمد عبد السلام أحمد بمدرسة عزبة البوصة الثانوية المشتركة على المركز الخامس على القسم العلمى رياضيات على مستوى محافظة قنا بمجموع درجات 393.5 درجة، وحصل الطالب عبدالعليم نورالدين حافظ عبدالعليم بمدرسة عزبة البوصة الثانوية المشتركة على المركز التاسع على القسم العلمى رياضيات على مستوى محافظة قنا بمجموع درجات 387.5درجة.

ووجه وزيرا التهنئة للطلاب الأوائل وأولياء أمورهم وثمن دور أسر الطلاب فى دعم ومساندة أبنائهم لتخطى مرحلة التعليم قبل الجامعى وتحفيزهم المستمر على النجاح والتفوق.