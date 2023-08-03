د. هاجر التونسي: "فترة الرئيس السيسي شهدت تطورًا كبيرًا في التعليم الفني" (فيديو)

قالت د. هاجر التونسي، ممثلة حزب الوفد في جلسة التعليم قبل الجامعي في الحوار الوطني، إن المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، وضع سياسات موحدة للتعليم من أجل ضمان الجودة، موضحة: "لدينا مجالس كثيرة، وبالتالي فإننا نعمل على توحيد السياسات وهذا هو الهدف الأسمى من المجلس حتى يكون هناك مرونة في آليات التطبيق".

وأضافت "التونسي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامية مدى سعيد، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": “لدينا معايير موحدة تراعي المعايير الدولية والهدف هو تحقيق المنافسة الدورية والارتقاء في مؤشرات التصنيف الدولي في التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي ومؤشرات النجاح في سوق العمل، وفي النهاية يكون الهدف سامي للغاية وهو ضمان جودة الخريج وجودة ما يقدم للطالب في التعليم”.

تطور كبير في التعليم الفني:

وتابعت ممثلة حزب الوفد في جلسة التعليم قبل الجامعي في الحوار الوطني، أن المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب يضع معايير موحدة للخريجين في أي مكان جغرافي لأن السياسة موحدة في ضوء معايير دولية بهدف تحقيق منافسة دولية وتحقيق التنمية الاقتصادية.



وأكدت أن فترة الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت تطورًا كبيرًا على مستوى التعليم الفني بشكل لم يحدث من قبل، مشيرةً إلى أنه للمرة الأولى نرى مدارس الإعدادية تقوم بتخريج فنيين وكان هناك جزء في التعليم الفني لم يلق عليه الضوء.

وواصلت: "هدفنا الإنسان وحتى نركز على الإنتاج لابد من الاهتمام بالتعليم الفني"، لافتة أن التعليم الفني كنا ننظر له نظرة دونية واليوم له نفس حقوق التعليم العام في التنسيق ويحصل على شهادة جامعية، وأكدت أن هدف الدولة التنافسية العالمية وفتح سوق العمل للخريجين بالخارج.