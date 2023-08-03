النصر والشباب يكملان الأندية المتأهلة لربع نهائي البطولة العربية

اكتمل عقد الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي البطولة العربية بعد انتهاء منافسات دور المجموعات والتي شهدت خروج نادي الزمالك.

وانتهت منافسات المجموعات بعد حسم بطاقتي المجموعة الثالثة التي كانت تضم الزمالك والاتحاد المنستيري والنصر والشباب.

وتأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية للأندية أربع أندية من السعودية هم اتحاد جدة والهلال والنصر والشباب، بجانب الرجاء البيضاوي المغربي والشرطة العراقي والوحدة الإماراتي والسد القطري.

تصدر اتحاد جدة ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط ويحل خلفه الشرطة العراقي برصيد أربع نقاط، وفي المجموعة الثانية حسم السد القطري المركز الأول برصيد 7 نقاط وجاء الهلال في الوصافة بأربع نقاط.

وفي المجموعة الثالثة تأهل الشباب والنصر ببطاقتي الصدارة والوصافة برصيد 7 نقاط للأول وخمس للثاني بينما ودع الزمالك البطولة لاحتلاله المركز الثالث بأربع نقاط.

وشهدت المجموعة الرابعة تأهل الرجاء المغربي كممثل عن أفريقيا في ربع النهائي بعد تصدره ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط وجاء في المركز الثاني الوحدة الإماراتي بفارق ثلاث نقاط.