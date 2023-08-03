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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

بايدن شبه عار على أحد الشواطئ والإعلام الأمريكي يفتح عليه النيران.. فيديو

الرئيس الأمريكي بايدن
الرئيس الأمريكي بايدن

التقطت صورًا ومقاطع فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل وهما مسترخيان على شاطئ ريهوبوث في ديلاوير بالولايات المتحدة الأمريكية تحت حراسة عملاء الخدمة السرية. 

ويقضي بايدن وعائلته في إجازة بمنزل على الشاطئ في ولاية ديلاوير هذا الأسبوع.

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ووفقا لمصادر إخبارية وقنوات تلفزيونية فإن بايدن قضى حوالي 40٪ من فترة رئاسته في إجازة حتى الآن.

حمام شمس

وظهر بايدن في فيديو آخر وهو يستجم ويأخذ حمام شمس برفقة زوجته مع أفراد آخرين من أسرته.

 وأوضح الفيديو أيضًا، ارتداء بايدن  سروال سباحة أزرق مزينًا بالسلاحف البحرية وقميص بولو أبيض وهو يغرق قدميه في الرمال بجانب زوجته جيل بايدن.

 ومن جانبه، قال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن يقوم بمهام عمله من أي مكان وفي أي وقت.

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