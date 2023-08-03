نصائح "القابضة للكهرباء" لاختيار مبرد مياه بكفاءة عالية واستهلاك أقل

قدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر معلومات عن ترشيد استهلاك الكهرباء، وتقليل الضغط على الشبكة الكهربائية.

نصائح للترشيد

ونشرت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي نصائح تساعدك على اختيار مبرد مياه بكفاءة عالية واستهلاك كهرباء أقل، وجاءت كالتالى:

– عدم تشغيل الجزء الخاص بالمياه الساخنة إلا عند الضرورة.

– يفضل عدم شراء مبرد مياه يحتوي على ثلاجة.

– شراء مبرد مياه يحتوي على ملصق كفاءة الطاقة (الأكثر كفاءة والأقل استهلاكا).

– من أفضل صفات مبرد المياه هي الحماية الذاتية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي فحاول اختيار مبرد مياه يمتلك هذه الميزة .

– تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لاستخدامك قبل تحديد نوعها ، و ينصح بعدم شراء سعة أكبر من احتياجك لأنها ستسهلك كهرباء أكثر .

– التأكد من توافر عناصر الأمان عند الشراء من خلال وجود صنابير خاصة لسلامة الأطفال.