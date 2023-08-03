محمود معروف: نادي السكة الحديد فوق الجميع وليس الأهلي "فيديو"

أكد الناقد الرياضي محمود معروف أن اللاعب أحمد فتوح وأحمد سيد زيزو إذا قاما بالانتقال إلى النادي الأهلي مثلما فعل إمام عاشور مؤخرًا، فهذا الأمر سيكون صعبًا على الفارس الأبيض.

اقرأ ايضًا ..

محمود معروف: نادي السكة الحديد فوق الجميع وليس الأهلي

وقال محمود معروف في تصريحات مع الإعلامية إيمان عزيز: "لا أتمنى ذلك، ودول من أعمدة نادي الزمالك، وإذا حدث هذا الأمر، نادي الزمالك يقفوله، دول 40% من قوة الفريق".

ولفت محمود معروف في حوار تلفزيوني إلى أن انتقال هذه اللاعيبة إلى الأهلي سيؤدي إلى اختلال كفة الأبيض بشكل كبير، مستطردًا: "نادي الزمالك هيهتز كثيرًا، ده اللاعب الواحد يؤثر سلبًا على أي فرقة، فما بالنا بانتقال أهم لاعيبة في الفارس الأبيض إلى النادي المنافس".

وعن مقولة "الأهلي فوق الجميع" قال: "لا يوجد شيء فوق الجميع، ربنا فقط هو اللي فوق الجميع، وبعد ذلك مصر، غير كده لأ، هذه المقولة لا يتقول بها إلا الأهلاوية، وليس الجميع، ممكن نقول الأهلي حبيب الجميع".

وأشار إلى أن نادي السكة الحديد تأسس عام 1903، ونادي الأولمبي 1905، والنادي الأهلي 1907، ونادي الزمالك1911، متابعًا: "لو في نادي فوق الجميع يبيقى نادي السكة الحديد الذي أدخل الرياضة لمصر".