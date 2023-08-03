2 مليار جنيه تكلفة القضاء على العشوائيات فى بورسعيد

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن تكلفة القضاء على العشوائيات بالمحافظة وصلت إلى 2 مليار جنيه، قائلا: إن المحافظة بدأت برفع كفاءة المناطق الأكثر احتياجا وبينها حي الزهور والضواحي.



اللواء عادل الغضبان

وتابع الغضبان: «كنت من مواطني بورسعيد الذين هاجروا وقت الحرب عام 1969، حينها كنت في الصف الثاني الابتدائي وانتقلنا للمعيشة في روكسي بمصر الجديدة، حينها انتقلنا في أتوبيس جميع ركابه من المهجرين»، مضيفا «إحنا النهاردة في نعمة، ونحمد ربنا على نعمة الاستقرار والأمن وبناء البلد».

وأضاف : «من أهم المشكلات التي نواجهها مشكلة الوعي، لكن في الوقت ذاته نتواصل مع الشباب ونستقي أفكار التطوير منهم»، معلقا «أنا بورسعيدي، وموجود في الشارع علطول، كوني من أبناء المحافظة فهذا أمر لا يؤثر سلبا»، مشيرا إلى أن من أهم الملفات التي نجح فيها تحويل بورسعيد من بلد تجاري لصناعي، إضافة إلى القضاء على كافة العشوائيات لتصبح بورسعيد أول محافظة خالية من العشوائيات منذ عام 2018.

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد.