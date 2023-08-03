رجل يقتحم أشهر متجر لـ أبل برافعة مواد بناء.. شاهد

خطف رجل مجهول رافعة شوكية من موقع بناء وأخذها في رحلة برية عبر وسط مدينة لوس أنجلوس، واصطدم بالعديد من المباني، بما في ذلك متجر أبل في برج المسرح التاريخي.

و وقع الحادث حوالي الساعة 7 مساء يوم الثلاثاء، تم تسجيل جزء من الهياج والدمار على شريط فيديو، ويبدو أن الشهود قالوا إن المشتبه به سرق سيارة من موقع بناء بالقرب من شارع 8 وشارع برودواي.

واصطدم المشتبه به أولا بمتجر أبل في 802 ساوث برودواي، ثم اصطدم بسيارة فورد فوكس، وفقا لقطات درامية تمت مشاركتها على موقع إكس (المعروف سابقا باسم "تويتر").

ثم انزلقت السيارة في شارع 8 باتجاه شارع هيل واصطدمت بمبنى آخر، حيث تم القبض على السائق في النهاية.

ويظهر مقطع فيديو آخر المدخل المحطم للمبنى، لكن لم يتضح على الفور المدى الكامل للتدمير.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، وأكدت شرطة لوس أنجلوس أنه تم اعتقال المشتبه به، لكن لم يتم الكشف عن هويته ولا يزال دافعه مجهولا.

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