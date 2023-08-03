لاميتا فرنجية تخطف الأضواء باللامية المثير

تقضل الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية ارتداء الفساتين الجرئية التي تعكس منحنيات قوامها بأثارة كبيرة لتكن دائما الحضور إمام جمهورها وتعوض تواجدها الضئيل في التمثيل والساحة الفنية.



وتنجذب لاميتا لازياء المصمم بأثارة لتبرز منحنيات قوامها بشكل لافت وتتصدر عناوين الصحف والإعلام و تكن مثال للمراة صاحبة الشخصية الجرئية، وهذا ما اكدته في أحدث ظهور لها عبر الانستجرام، حيث ارتدت فستان مجسم مكشوف الخصر، ينتمي لقصة الv، صمم من قماش اللاميه باللون البني الغامق لثير الاجواء حولها من جديد.



واختارت ترك خصلات شعرها الأسود الطويل للوراء ذيل حصان ولم تتكلف لوضع المكياج بل اكتفت بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

وتزينت ببعض الاكسسوارات النسائية اللافته المتناغمة مع إطلالتها الصيفية الجرئية.



لاميتا فرنجية



لاميتا فرنجية من مواليد 15 نوفمبر 1981 ، عارضة أزياء ومذيعة وممثلة لبنانية. شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005. مثلت في مسلسل عصر الحريم. شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة. و شاركت مع الفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع. ومثلت فيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده» إنتاج 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.