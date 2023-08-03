الهند تكشف حقيقة عقد اجتماعات بشأن أوكرانيا على هامش قمة مجموعة العشرين

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، "شري أريندام باجشي"، أن حكومة بلاده لا تُخطط لعقد أي اجتماعات بشأن أوكرانيا على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستُعقد في نيودلهي في سبتمبر المُقبل، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الخميس.

وقال باجشي، ردًا على سؤال من وكالة أنباء "تاس" الروسية حول ما إذا كان زعماء العالم قد يجرون مناقشات بشأن التسوية الأوكرانية في سبتمبر على هامش قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في الهند "لا، بالتأكيد".

يُشار إلى أن صحيفة "بولتيكو" الأمريكية نقلت عن أحد المصادر أن اجتماعا بشأن أوكرانيا على مستوى رؤساء الدول قد يعقد في سبتمبر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أو قمة مجموعة العشرين في الهند.

وبحسب الصحيفة، فإن المناقشات جارية أيضًا لتنظيم قمة أكثر تنظيما حول التسوية الأوكرانية في وقت لاحق من هذا العام، لكن لم يتم ذكر تواريخ محددة أو من سيحضر.

مجموعة العشرين

يُذكر أن الهند تترأس مجموعة العشرين هذا العام. وستستضيف مدينة نيودلهي القمة خلال يومي 9 و 10 سبتمبر المقبل.

من ناحية أخرى، قُتل 4 أشخاص بينهم ضابط شرطة جراء حادث إطلاق نار من قبل رجل أمن سكة حديد في قطار سريع بين جايبور ومومباي بالهند.

وجاء في بيان صدر عن السكك الحديدية الغربية بالهند: "نتيجة... حادث وقع في قطار جايبور-مومباي رقم 12956 أطلق الشرطي شيتان كومار النار على زميله مساعد المفتش الفرعي تيكا راما. وقبل إطلاق النار على زميله وجه الشرطي سلاحه إلى الركاب.

ووفق المعلومات الأولية قتل الشرطي أيضا 3 مدنيين. وبعد ذلك حاول الهروب من مكان الحادث باستخدام مكابح الطوارئ للقطار، لكن حراس سكة الحديد اعتقلوه وصادروا أسلحته.

من جهتهم أكد حراس سكة الحديد وقوع الحادث، وأنه تم الإبلاغ عن 4 ضحايا من بينهم مساعد المفتش الفرعي، وتم القبض على المتهم.

وأشاروا إلى أنه يُجري حاليًا التحقيق في مُلابسات الحادث.