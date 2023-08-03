هجوم بسكين يُصيب 13 شخصًا في كوريا الجنوبية

أٌصيب 13 شخصًا بجروح مُتفاوتة جراء هجوم رجل عليهم بسكين، بالقُرب من محطة مترو الأنفاق في "سيونغنام" جنوب العاصمة سيئول، حسبما أفادت شرطة كوريا الجنوبية، مساء اليوم الخميس.

واعتقلت الشرطة المشتبه به عند الساعة 17:55، بعد 10 دقائق من تلقي البلاغ الذي يفيد بمهاجمة شخص للمارة بالقرب من محطة مترو أنفاق "سيوهيون".

ووفقًا للشرطة، أصيب 9 اشخاص في موقع الحادث، بينما أصيب 4 آخرون في موقع قريب، بعد أن قاد المشتبه به سيارته في ممر المشاة قبل الشروع في مهاجمة المارة. ولم تحدد الحالة الدقيقة للضحايا بعد.

موقع الهجوم

ووفقًا لشهود كانوا في موقع الهجوم، كان المشتبه به يرتدي زيا أسود ونظارة شمسية، ويلوح بسكين يقدر طوله بحوالي 50 إلى 60 سنتيمترا.

من ناحية أخرى، طالبت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية بتعليق "جميع الاستفزازات" على الفور في اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر أطراف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأدلى السفير الكوري الجنوبي لدى النمسا "هام سانغ-ووك" بهذه التصريحات خلال الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للمؤتمر الاستعراضي لعام 2026 للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، يالعاصمة النمساوية، مطالبا بيونغ يانغ بالرد على مبادرة الحكومة الكورية الجنوبية الجريئة، التي طرحها الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول العام الماضي، تعهدت المبادرة بتقديم حوافز اقتصادية لكوريا الشمالية مقابل التزام بيونغ يانغ بنزع السلاح النووي.

وأشار السفير إلى أن كوريا الشمالية هي "الدولة الوحيدة التي تسيء استخدام نظام معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وتطور بشكل علني الأسلحة النووية".