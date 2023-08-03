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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

استمرار عقد الدورات التدريبية ببيطري الإسماعيلية

دكتور إبراهيم فارس
دكتور إبراهيم فارس عميد كلية الطب البيطري السابق

 

تفعيلًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بأهمية عمل دورات تدريبية بشكل منتظم للأطباء البيطريين؛ مما يساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، بجانب تقديم منتجات آمنة للمواطنين.

وفي إطار التعاون بين جامعة قناة السويس (قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة) وإدارة تدريب أفراد المجتمع وبين مديرية الطب البيطرى (إدارة التدريب).

تم تنفيذ دورة تدريبية عن التخطيط الاستراتيجي، يومي الأربعاء والخميس.

وألقى المحاضرة دكتور إبراهيم فارس عميد كلية الطب البيطري السابق.

وتناولت الدورة كيفية إدارة رئيس العمل لعمله، وكيفية وضع خطط مستقبلية محددة الأهداف وإمكانية تنفيذها  بالاتحاد مع أفراد المنظومة، وأيضًا متابعة الخطط ومعرفة أسباب نجاحها وفشلها، وهدفت الدورة التدريبية إلى رفع كفاءة منظومة العمل.

وانعقدت الدورة بدايون المديرية، وبحضور ١٨ من الأطباء والعاملين بالمديرية.

جانب من الحضور 