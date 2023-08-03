مجهول يعيد قصة طفل الأسانسير للحياة بالتزامن مع انقطاع الكهرباء

طفل الأسانسير، قصة مأساوية لوفاة طفل علق بين باب الأسانسير وباب الأمان الحديدي، وهو يلعب ما أشقائه، وانتشر الفيديو عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، رغم مرور 3 أعوام على الحادث الذي وقع في 2020، إلا أن الهدف من إعادة نشر الفيديو هو ربطه بأزمة انقطاع الكهرباء في مصر.

آثار الفيديو حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وثق اللحظات الأخيرة في حياة الطفل، قبل أن تنتهي حياته بشكل مأساوي وقاس، بعدما علق بين باب الأمان الحديدي وباب الأسانسير الخشبي.

ويعود تاريخ مقطع الفيديو إلى 28 نوفمبر عام 2020، ووقع الحادث في مومباي عاصمة الهند، عندما أقبل 3 أشقاء أطفال على ركوب الأسانسير وأثناء خروجهم من المصعد توقف أحد الأشقاء لإغلاق الباب الحديدي، بينما تأرجح الباب الخشبي من خلف شقيقه الآخر والذي كان طفلا يبلغ من العمر 5 سنوات.

علق الطفل بين باب الأمان الحديدي، والباب الخشبي وسط محاولات منه لفتح الباب الخشبي، إلا أن الأسانسير تحرك وسحق الطفل بين البابين ليموت في الحال متأثرًا بجروح خطيرة في الرأس وكسور في الجسم.

بعد الحادث ناشدت السلطات في الهند المواطنين، بعدما السماح للأطفال باستخدام المصاعد وحدهم، وضرورة تواجد شخص بالغ معهم أثناء استخدام المصاعد حتى لا يتكرر ذلك الحادث المؤلم.