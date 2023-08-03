ترامب يفتح النار على الديمقراطيين.. يستخدمون القضاء "كسلاح" ضدي

صرح الرئيس الأمريكي السابق، "دونالد ترامب"، بأن الديمقراطيين يستخدمون القضاء "كسلاح ضده" قبل ساعات من مُثوله أمام محكمة لمواجهة تُهم تتعلق بمناورات لقلب نتائج انتخابات 2020، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الخميس.

وذكر ترامب، الذي يقود حملة انتخابية يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض، عبر منصة "تروث سوشال" أن الرئيس جو بايدن أمر وزارة العدل باتهامه "بأكبر قدر من الجرائم التي يمكن اختلاقها"، لإجباره على صرف الوقت والمال للدفاع عن نفسه بدلا من أن ينفق ذلك على الحملة الانتخابية.

وأضاف: "الديمقراطيون لا يريدونني مرشحا ضدهم، وإلا لما استخدموا القضاء كسلاح على هذا النحو غير المسبوق".

خطاب ترامب

وكان ترامب قد صرح في خطاب موجه لمؤيديه أنه يواجه حوالي 561 عاما في السجن في ثلاث قضايا جنائية.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الجمعة، أنه لن يتراجع عن ترشحه للبيت الأبيض في حال إدانته والحكم عليه في أي من التحقيقات الجنائية القائمة ضده.

وسُئل ترامب (77 عاما) المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري لعام 2024 عن الاتهامات الفدرالية والتهم التي يواجهها بعد يوم من إضافة المدعين الفدراليين 3 تهم جنائية إلى لائحة الاتهام الموجهة ضده والمتعلقة بقضية الوثائق السرية، حيث قال الرئيس السابق في مقابلة إذاعية ردا على سؤال إن كان سيوقف حملته في حال الحكم عليه، "كلا على الإطلاق.. لا يوجد في الدستور ما يقول إنه يمكن ذلك".