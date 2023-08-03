بلوجر: المجتمع يعامل فتيات دور الأيتام على أنهن عاهرات

روت شيماء الجارحي، بلوجر، مأساة فتاة تربت في دار أيتام، قائلة: اتصدمت قدام الموقف لما اتعرفت على بنت اليتيمة، اتربت كويس في دار أيتام محترم ودخلت جامعة محترمة، وتكاد تكون في منصب حلو، جهزت نفسها بكام حاجة ووقف معاها شوية حاجات، البنت رجعت لدار الأيتام فتواصلوا معايا".

فتيات دور الأيتام

وتابعت الجارحي: "اتعرفت على البنت بشكل شخصي قالتلي أنت عارفة أن دي ثالث خطوبة ليا علشان أنا يتيمة وورتني على الموبايل رسائل الموبايل أهل العرسان باعتينها بيقولوا أنت فاكرة واحدة زيك مش عارفينلها أصل ولا فصل ولا ملة ولا دين علشان نضمن أنت مين إحنا هنناسب مين.. كلام صعب بيعاملوها على أنها عاهرة".

وأضافت: في خلل في إنسانية المجتمع، اتهاجمت والناس قالت لي أنتم بتعلموهم الشحاتة عشان بنساعد الأيتام، إحنا مجتمع متناقض بنركز في الحجاب والتدين ومركزناش أن ربنا وصانا على اليتيم، واتفاجئت أن في ناس بتقول أن حلو البنت ميبقاش ليها حد علشان محدش يقومها على جوزها، أنا عندي ٣٨ سنة وأيام الكيماوي كانت جملة من غير أم وأب بتوجعني أوي".

وناقشت الفنانة ومقدمة البرامج سارة نخلة رفض المجتمع الزواج من فتيات وأبناء دور الأيتام وقالت مستنكرة: إحنا بنحاسبهم مرتين مرة لما اترموا، ولما كبروا وحابوا يتزوجوا، وذلك بعد نشر إنفلونسر شهيرة فيديو تروي فيه قصة فتاة يتيمة تعاني من رفض المجتمع لها، والذي حصد تفاعلًا كبيرًا من رواد السوشيال ميديا بين مؤيد ومعارض.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع سارة نخلة في برنامج فيس أوف على شاشة قناة هي.