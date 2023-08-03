مقابلات شخصية لـ 159 متقدم لشغل وظيفة مهندس فى قنا

واصل الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، ترأسه لجنة اختبار المتقدمين لشغل وظيفة مهندس في الوحدات المحلية لمركز ابوتشت شمال قنا، كما تابع نائب المحافظ ، التدريب الصيفى لطلاب جامعة جنوب الوادى في مجال GIS ، والذي تنظمه وحدة نظم المعلومات الجيومكانية " GIS " التابعة لديوان عام المحافظة.

وقال نائب المحافظ، إن اختيار مهندسين جدد بالإدارات الهندسية التابعة للوحدات المحلية يسهم في دعم أداء وانجاز حجم الأعمال المكلفة بها الإدارات الهندسية، مثل إنهاء ملفات التصالح، وملفات التقنين، بالإضافة إلى الأعمال الخاصة بإصدار التراخيص والمعاينات والإشراف على الأعمال الإنشائية للمشروعات داخل نطاق كل وحدة محلية.

وأورد أنه تقدم لشغل وظيفة مهندس بالوحدة المحلية لمركز ابوتشت 159مرشح منهم (112 مدني _36 كهرباء _ 11 عمارة)، وقامت اللجنة بعقد مقابلات شخصية مع المتقدمين.

ووجه أعضاء اللجنة مجموعة من الأسئلة للمتقدمين بهدف التعرف على إمكانيات كل مرشح من حيث المؤهلات العلمية والخبرات العملية والسمات الشخصية وقياس مدى قدراتهم على حل المشكلات ومواجهة ضغوط العمل، ومعرفة مدى إلمامهم بالقوانين المنظمة للعمل في المحليات

وتضم اللجنة فى عضويتها كل من، حسام حموه سكرتير عام المحافظة، والمهندس حماده ياسين المستشار الهندسى للمحافظة، والمهندس وليد أبوالعباس مدير إدارة التخطيط العمرانى، وحمدى حسين مدير الشؤون المالية والإدارية، واحمد ابوالمجد مدير ادارة الشئون القانونية واحمد عطيه مدير إدارة الموارد البشرية.

متابعة التدريب الصيفي

في سياق متصل، كلف اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، بمتابعة التدريب الصيفى لطلاب جامعة جنوب الوادى في مجال GIS، والذي تنظمه وحدة نظم المعلومات الجيومكانية " GIS " التابعة لديوان عام المحافظة، في ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين ديوان عام محافظة قنا وجامعة جنوب الوادي.

ويحاضر فيها كل من المهندس حسام الدين طه مدير وحدة نظم المعلومات الجيومكانية " GIS " ، والمهندس هيثم شعبان عضو الوحدة.

وأوضح نائب المحافظ، أن التدريب انطلق منتصف الشهر الماضي ، ويستمر لمدة شهرين حتي 15 سبتمبر المقبل ، مشيرا إلي أن عدد الطلاب المشاركين في التدريب بلغ 120 طالبا وطالبة من الصفين الثالث والرابع بكليات ( الهندسة - الآداب - التربية - العلوم ) .

ولفت إلي أنه يتم تدريب الطلاب علي نظم الاسقاط المختلفة واستخداماتها ، الطرق المختلفة للإرجاع المكاني ، إعداد قواعد البيانات الجغرافية الاحترافية ، ضبط جودة البيانات الوصفية بقواعد البيانات المكانية ، الرسم الأفقي من خلال الصور الجوية ، الرسم من خلال بيانات أجهزة الرفع المساحي ، التكامل بين نظم المعلومات الجغرافية وأنظمة الرصد وعلوم المساحة ، التكامل بين نظم المعلومات الجغرافية والتخطيط الحضري والإقليمي ، التكامل بين نظم المعلومات الجغرافية وعلوم الأرض ، استخدامات نظم المعلومات الجغرافية في الربط بي مؤسسات الدولة

وحث نائب المحافظ، الطلاب المتدربين، بضرورة الإستفادة كتمهيد لعمل مشروعات التخرج من خلال العمل علي مشروعات فعلية مثل ( المحاكاة المكانية لإدارة الأزمة ، اعداد قواعد بيانات لمجابهة الأزمات والكوارث والسيول ، اعداد قاعدة بيانات بحصر وتصنيف المنشآت الآيلة للسقوط ، التنمية السياحية لمحيط معبد دندرة، التنمية التعدينية للظهير الصحراوي).

وبيّن نائب المحافظ، أن هذا التدريب يمثل نواة للعديد من التدريبات التي تستهدف المحافظة تنظيمها لتدريب طلاب الجامعات وشباب الخريجين في مجال الـ Gis ، وغيرها من المجالات التي تخدم سوق العمل.

جدير بالذكر بأن عدد الطلاب الذين تقدموا لحضور التدريب الصيفي بلغ 440 متقدما، و تم تصنيفهم والبدء مع طلاب الفرق النهائية، وتم تحديد عدد من ورش العمل لباقي المتقدمين غير المستهدفين في المرحلة الأولى ، سيتم تنظيمها في وقت لاحق.