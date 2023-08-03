ليفرامينتو يقترب من نيوكاسل الإنجليزي

اتفق نادي نيوكاسل يونايتد مع نادي ساوثهامبتون على ضم المدافع الإنجليزي تينو ليفرامينتو قبل انطلاق الموسم الجديد يوم 10 أغسطس الجاري.

وتبلغ قيمة الصفقة 40 مليون جنيه إسترليني.

ويصبح ليفرامينتو ثالث صفقات نيوكاسل هذا الصيف بعد ضم ساندرو تونالي من ميلان مقابل 55 مليون جنيه إسترليني، وهارفي بارنز من ليستر سيتي مقابل 39 مليون إسترليني.

وعانى ليفرامينتو من إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في 2022، وغاب على إثرها لأكثر من عام.

كان ليفرامينتو، 20 عاما، انضم إلى ساوثهامبتون في صيف عام 2021 قادما من تشيلسي مقابل خمسة ملايين جنيه إسترليني.