الأولمبية تهنىء اتحاد المصارعة ببرونزية مودة بدوي في مونديال العالم للناشئات

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بخالص التهاني للاتحاد المصري للمصارعة لحصول اللاعبة مودة بدوي على الميدالية البرونزية لمنافسات وزن 65 كجم في بطولة العالم للناشئات المقامة حاليا في تركيا.





وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن التهنئة للاعبة والجهاز الفني ومجلس إدارة اتحاد المصارعة بعد الأداء المشرف لها في البطولة والظهور بمستوى مميز.

وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تمكنت خلال الفترة الراهنة من تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية ورئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية

استبعاد بطل رفع الأثقال ..

على صعيد آخر ، عبر عمرو محمد فاروق لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي عن صدمته بعد القرار الصادر من قبل اللجنة البارالمبية المصرية باستبعاده من بعثة منتخب مصر التي ستشارك في بطولة العالم التي ستقام في دبي والمقرر أن تنطلق يوم 15 أغسطس الجاري.

وفوجىء عمرو محمد فاروق بقرار اللجنة البارالمبية بمنعه من السفر مع بعثة منتخب بلاده على الرغم من أنه نجح في الحصول على 4 ميداليات ذهب في بطولة أفريقيا الأخيرة التي أقيمت في مصر وكان صاحب الميدالية الفضية في دورة الألعاب البارالمبية ريودي جانيرو 2016.

ويحتل حاليًا عمرو محمد فاروق المركز السادس في الرنك الدولي لوزن فوق 107 كيلو جرام ويشارك في بطولة العالم وفقا للدول المشاركة والبطولات السابقة أفضل ثمانية لاعبين في الرنك الدولي