Nintendo تسحب نسخة The Last of Us من متجرها الإلكتروني

قد ترغب أي شركة ألعاب تتطلع إلى نسخ نجاح منافس في التفكير مرتين. ذكرت فيكتوريا كينيدي في Eurogamer أن Nintendo's The Last Hope: Dead Zone Survival تمت إزالته رسميًا من متجر Switch الإلكتروني بسبب أوجه التشابه العلني مع لعبة Naughty Dog's Hit. أصدرت شركة Sony (التي تمتلك Naughty Dog) دعوى حقوق الطبع والنشر ضد اللعبة بعد شهر واحد فقط من إطلاقها ، وهي خطوة لم تخرجها من السوق فحسب ، بل أدت أيضًا إلى حذف مقطع الفيديو على YouTube من المقطع الدعائي.

من غير المحتمل أن يتم تفويت The Last Hope لأن اللعبة لم تحصل بالضبط على تقييمات جيدة ، حيث قال Digital Foundry إنها كانت "أسوأ لعبة اختبرناها على الإطلاق" ويصفها موقع Yahoo ببساطة بأنه "مرعب المظهر". تم إجراء مقارنات واسعة النطاق مع The Last of Us فور إصدار اللعبة ، بما في ذلك أوجه التشابه بين Ellie عالية الجودة وإيفا The Last Hope (ولكن بشكل متطابق تقريبًا). نعم ، إنها حقًا لم تقدم لنفسها أي خدمة.

إذا كان لديك ، لسبب ما ، انجذاب قوي للعبة ، فهي لا تزال متاحة لأي شخص قام بتنزيلها مسبقًا. بخلاف ذلك ، ستؤدي زيارة صفحتها في متجر Nintendo الإلكتروني إلى ظهور رسالة خطأ. إذا كنت قد تجنبت المقلدة ، حسنًا ، فهذه هي المرة الأخيرة التي يجب أن تفكر فيها.