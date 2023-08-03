X Blue يتيح إخفاء العلامة الزرقاء

كانت إحدى نقاط البيع الرئيسية لـ Twitter Blue - الآن "X Blue" - عندما تم إطلاق الخدمة لأول مرة هي أن أي شخص على المنصة يرغب في الدفع مقابل الحصول عليه يمكنه الحصول على علامة الاختيار الزرقاء التي كان مرغوبًا فيها مرة واحدة. على الرغم من ذلك ، على مدار الأشهر الماضية ، تعرض المشتركون للعار بسبب دفع 8 دولارات شهريًا أو 84 دولارًا سنويًا مقابل الخدمة. الآن كما لاحظت TechCrunch ، قامت الشركة بتحديث صفحة الدعم الخاصة بها لـ X Blue بميزة جديدة للأعضاء: القدرة على إخفاء علامة الاختيار التي تم التحقق منها على حساباتهم.

ضمن قسم "تخصيص الملف الشخصي" في إعدادات الحساب ، سيجد المشتركون الآن خيارًا جديدًا "إخفاء علامة الاختيار الزرقاء" يمكنهم تحديده. من خلال تنشيط الميزة ، لن تظهر الشارة بعد الآن في ملفاتهم الشخصية وبجوار أسماء المستخدمين الخاصة بهم في المنشورات. ومع ذلك ، حذرت الشركة من أنه لا يزال من الممكن أن تظهر في بعض الأماكن وأن بعض الميزات قد لا تكون متاحة لهم أثناء إخفاء علامة الاختيار الخاصة بهم. لم يذكر أي الميزات التي سيتعذر الوصول إليها ، لكن Twitter طرح عددًا من التغييرات التي تم إجراؤها خصيصًا للمستخدمين الذين يدفعون الرسوم منذ أن تولى Elon Musk المسؤولية.

لقد زاد حد منشورات المستخدمين المدفوعين إلى 25000 حرف ، كما أنه يعمل على أدوات جديدة لنشر محتوى طويل. قام موقع الويب أيضًا بتوسيع حد الفيديو الخاص به إلى 3 ساعات. وفي الوقت نفسه ، أصبحت الشبكة الاجتماعية أقل جاذبية للمستخدمين المجانيين. أعلنت في (يوليو) أنها ستحد من عدد المستخدمين الذين لا يدفعون رسومًا على الرسائل المباشرة الذين يمكنهم إرسالها في محاولة للحد من الرسائل غير المرغوب فيها ، ووضعت سابقًا حدًا صارمًا على عدد التغريدات التي يمكن للمستخدم مشاهدتها يوميًا بسبب "المستويات القصوى من تجريف البيانات . " وبينما كان التقييد مؤقتًا ، اقتصرت الحسابات التي لم يتم التحقق منها في البداية على 600 وظيفة يوميًا.

اكتشف مطور التطبيقات أليساندرو بالوزي لأول مرة القدرة على إخفاء علامات الاختيار في مارس. استنادًا إلى لقطات الشاشة التي شاركها Paluzzi ، ستبقى عملية التحقق كما هي ، مع مطالبة المستخدمين بتقديم هوية حكومية لمصادقة هوياتهم. الآن ببساطة لن يكون من الواضح للوهلة الأولى أن شخصًا ما يدفع ثمن X Blue.