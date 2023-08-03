ألمانيا تستبعد مُجددًا تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

استبعد وزير الدفاع الألماني، "بوريس بيستوريوس"، مُجددًا، تزويد أوكرانيا بصواريخ "توروس" بعيدة المدى، قائلًا إنها "ليست على رأس الأولويات" في الوقت الراهن، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الخميس.

وكانت أوكرانيا قد طلبت من ألمانيا في أواخر مايو تزويدها بصواريخ كروز من طراز "توروس" جو-أرض، التي يصل مداها إلى 500 كيلومتر، لكن الحكومة ترفض الطلب حتى الآن.

وقال بيستوريوس خلال تفقد لواء مشاة جبلي في بافاريا: "ما زلنا نرى أن هذه ليست على رأس أولوياتنا في الوقت الحالي".

وأضاف أن المخاوف بشأن إرسال صواريخ "ذات مدى خاص" إلى أوكرانيا "واضحة".

صواريخ كروز

وأوضح: "حلفاؤنا الأمريكيون لا يسلمون صواريخ كروز هذه أيضا".

وشدد بيستوريوس على أن ألمانيا تلعب دورا رائدا في مساعدة أوكرانيا "عبر الدفاع الجوي والدعم بالتدريب والهندسة والآليات المدرعة".

وتابع: "هذه هي أبرز أولوية لدينا"، مشيرا إلى أنه لا يرى "حاجة ملحة لاتخاذ قرار" بشأن نظام أسلحة "توروس" السويدي - الألماني.

وأعلنت فرنسا الشهر الماضي أنها ستنضم الى بريطانيا في تزويد أوكرانيا بصواريخ SCALP / Storm Shadow التي يبلغ مداها أكثر من 250 كيلومترا.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني ارتفاع إجمالي الدين العام خلال 2022 إلى مستوى قياسي، حيث بلغ 2.368 تريليون يورو، وهو ما يعادل 28164 يورو لكل فرد في ألمانيا.

يُذكر أن إجمالي الميزانية العامة تشمل ميزانيات الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والبلديات ونظام التأمين الاجتماعي وكل الميزانيات الإضافية.

وفي نهاية 2022، ارتفع الدين العام لألمانيا بنسبة 2% أو ما يعادل 47.1 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.