صيحة الضفيرة تبرز سحر ملامح ياسمين صبري

تنجذب الفنانة ياسمين صبري للأزياء الراقية التي تحمل توقيع أشهر مصممي الأزياء العالمين؛ لتبدو مثل عارضات الأزياء وتلفت انتباه متابعيها وجمهورها برقي إطلالتها أينما ظهرت.



وتألقت ياسمين صبري في أحدث ظهور لها بإطلالة أنوثية أنيقة، حيث ارتدت فستان مجسم قصير، بدون أكمام، صمم من قماش ناعم باللون الأزرق الغامق عكس قوامها الرياضي الممشوق ووزنها المثالي وذوقها الرفيع.

ونجحت ياسمين صبري ان تحفر اسمها بحروف من الألماس في عالم الموضة والتجميل لمواكبتها أحدث صيحات الموضة العالمية لتسير على خطى عارضات الأزياء وتصبح مثال لأنوثة والجمال والسحر.

أما من الناحية الجمالية تتمتع ياسمين صبري بملامح ساحر وبشرة صافية كالأطفال مما سمح للمسات المكياج الناعم ان تعكس جمالها دون الميل للتكلف ونجحت في مواكبة احدث صيحات تسريحات الشعر لتتألق بنعومة وجاذبية بتسريحة شعر الضفيرة الطويلة العريضة مما سمح لملامحها ان تبدو ساحرة، خاطفة للقلوب والانظار.

ياسمين صبري

نشأت في الإسكندرية، حيث تنتمي أسرة والدها أشرف صبري، الذي يعمل طبيبًا بإحدى المستشفيات الكبرى في المدينة، بينما والدتها تعمل مهندسة ديكور كما أنها بطلة أفريقيا في السباحة، إضافة إلى أن جدها كان قبطانًا بحريًا. ياسمين هي المولودة الثالثة في عائلتها ما بين خمسة إخوة، وقد تلقت تعليمها الابتدائي والثانوي بمدارس الإسكندرية، واستكملت تعليمها الجامعي والتحقت بكلية الإعلام بجامعة الإسكندرية، ودرست بقسم الصحافة والعلاقات العامة.

كشفت ياسمين عن أنها تمتاز بالعديد من المواهب، فهي عاشقة للفن والتمثيل والإعلام بشكل كبير. كما أنها رياضية من الدرجة الأولى حيث تهوى ممارسة الرياضة والسباحة واليوجا. بدأت ياسمين مشوارها مع السباحة في عمر الـ 4 سنوات، وكانت تتمرن في الساعة الـ 5 صباحًا قبل المدرسة وتعود للتمرين في الساعة الـ 7 مساءً. وقد حصلت على العديد من الميداليات الذهبية وتوجت كبطلة لجمهورية مصر برياضة السباحة.

مسيرتها الفنية

بدأت بالعمل كمراسلة في إحدى القنوات الفضائية، وبعد فترة تركت عملها كمراسلة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال مصر «ميس إيجيبت». لكن لسوء الحظ، الغيت المسابقة لعدم وجود ممولين لها.

بعد ذلك، تلقت ياسمين اتصالا من إحدى الشركات العاملة في مجال الإعلانات، وطلبت منها أن تعمل كموديل لأحد الإعلانات، قررت ياسمين أن تقبل بعرض الشركة وتقتحم مجال الإعلانات، وبالفعل عملت الفنانة ياسمين صبري كموديل في الإعلانات لفترة محدودة، ثم سنحت لها الفرصة بالتعرف على مساعدة المخرج، قامت بترشيحها للعمل في برنامج «خطوات الشيطان» مع الداعية الإسلامي معز مسعود، والمخرج عادل أديب. وبالفعل ذهبت ياسمين إلى القاهرة من أجل عمل جلسات تقسيم الأدوار بالبرنامج، وتمكنت من الحصول على دور بطلة البرنامج الفتاة المحجبة واسمها رشا، وعرض البرنامج في رمضان 2013.

قدمت ياسمين صبري أولى أدوارها الدرامية وحققت نجاحًا كبيرًا بدورها. أصبحت من وقتها حديث الصحف والمجلات حيث وصفوها بأنها من أجمل الوجوه الشابة الجديدة لدراما رمضان. وقدمت بعدها مسلسل «طريقي» مع النجمة شيرين عبد الوهاب، ومسلسل «الأسطورة» مع محمد رمضان، ومسلسل«الحصان الأسود» مع أحمد السقا. لتتوالى عليها بعدها الأعمال الدرامية والسينمائية لتخوض رمضان 2019 بعمل درامي لأول مرة من بطولتها

أختيرت ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2017، وتعد هي و هنا الزاهد. الفنانات المصريات الوحيدات في هذه القائمة.

حياتها الشخصية

تزوجت قبل دخولها عالم التمثيل عام 2012، صرحت عن زواجها منه لأول مرة عام 2015. ثم في 2017 صرحت في برنامج تلفزيوني أن زوجها اسمه محمد ويعمل طبيبًا في مستشفيات الإسكندرية وهو صديق والدها، وانفصلا في 2017 بعد خمس سنوات من الزواج. وفي أبريل 2020 تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة في حضور أُسري فقط، وسيطرت حالة من الهدوء والعائلة علي كتب الكتاب، وغاب نجوم الفن والمجتمع، بسبب ظروف الإجراءات الصحية المتبعة لجائحة كورونا، وانفصلا في2022.