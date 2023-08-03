العالم يواجه 110 ملايين نازح بسبب الصراعات المسلحة

قال الدكتور أيمن زهري، خبير السكان ودراسات الهجرة، إن العالم يشهد تدفقًا كبيرًا من النازحين واللاجئين بأكثر من 110 ملايين نازح الصراعات المسلحة الأخيرة، وهو ما يؤثر في التعليم وكل نواحي الحياة.

أضاف زهري: "هناك اتفاقيات وقوانين وتشريعات دولية تضمن حق اللاجئين في استكمال التعليم"، لافتًا أن توفير تعليم جيد للجميع هو رابع أهداف التنمية المستدامة.

مصر تحافظ على حقوق اللاجئين في التعليم:

وتابع أن اتفاقية الأمم المتحدة لحماية الطفل في عام 1989، أكدت حق الأطفال والشباب في التعليم، لافتًا أن مصر تمنح حق التعليم لغير المصريين من اللاجئين أو المقيمين بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعيتهم في الهجرة.

وأكد أن التعليم حق لكل الناس بصرف النظر عن الجنسية، وكل الدولة ملتزمة بهذه المواثيق الدولية على كل من هم على أراضيها.

جاء ذلك خلال حديثه عبر برنامج مطروح للنقاش، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية.

https://www.youtube.com/watch?v=567ChxTRxn8&ab_channel=AlQAheraNews