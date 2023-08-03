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الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مصر تدرج 16 من قادة تنظيم الإخوان على قوائم الإرهاب

الإخوان
الإخوان

 أدرجت مصر 16 من قادة تنظيم الإخوان على القائمة الرسمية للإرهابيين.

 وجاء القرار بناءً على أحكام قضائية صادرة عن محاكم الجنايات وجنايات أمن الدول العليا في مصر وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته.

 ونشرت الجريدة التي تعد الجريدة الرسمية المعنية بنشر القوانين والقرارات الجمهورية والحكومية والرسمية قائمة من شملهم القرار.

 وضمت القائمة: 

 

 مرشد الجماعة محمد بديع.

 نائب المرشد خيرت الشاطر.

 وقيادات مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة:

 محمد سعد الكتاتني.

 محمد محمد إبراهيم البلتاجي.

 سعد عصمت محمد الحسيني.

 حازم محمد فاروق عبدالخالق منصور.

 عصام أحمد محمود الحداد.

 محي حامد محمد السيد أحمد.

 أيمن على سيد أحمد المتولي.

 خالد سعد حسنين محمد.

 أحمد محمد محمد الحكيم.

 خليل أسامة محمد محمد العقيد.

 أحمد محمد محمد عبدالعاطي.

 محمد فتحي رفاعة الطهطاوي.

 محمد أحمد الشيخة.

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