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الخميس 03 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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قمة مصر واليونان مفتاح الحل للهجرة غير الشرعية

قمة مصر واليونان
قمة مصر واليونان

 كشف الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، عن أهمية العلاقات المصرية اليونانية، قائلًا: “إن قمة مصر واليونان مفتاح الحل للهجرة غير الشرعية”.

 قمة مصر واليونان:

 وقال الدكتور رامي عاشور،  خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز: “إن قمة مصر واليونان تعكس حرص القيادة المصرية على التعاون في ملفات السياسة الخارجية، مع تعزيز أطر التعاون في جميع ملفات”.
 

 وأشار إلى أن السبب الرئيسي من المصالح المشتركة بين مصر وقبرص واليونان، هو التحديات المتشابهة التي تتعلق بسياسات بعض القوى المجاورة للأطماع في حقول الغاز بالبحر المتوسط.

 

 قمة مصر واليونان:

 وأكد أن دول، مثل: اليونان وقبرص تحتاج إلى تعزيز التعاون مع مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية باعتبار مصر بوابة عبور وحائط صد للهجرة غير الشرعية بالنسبة لقبرص واليونان وتركيا.

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