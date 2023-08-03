الجزار يتابع العمل بمركز صحة الأسرة بالأبعادية بدمنهور

زار الدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، مركز صحة الأسرة بالأبعادية لمتابعة عمل فرق التدريب المختلفة من كل الإدارات المعنية بالمديرية، والتى تقوم بتدريب العاملين بالمركز على المعايير للإستعداد للتسجيل للإعتماد من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالبحيرة، وذلك فى وجود الدكتورة ريهام زكري مدير الإدارة الصحية بدمنهور، وفريق العمل المعاون لها .

كما تابع الجزار عمل الفريق الثابت بالمركز لحملة 100 يوم صحة، وقام بمتابعة عمل الفرق للمبادرات المختلفة، واثنى على عملهم وحسن أدائهم الذى يدل على تدريبهم بصورة جيدة ، من حيث الدقة فى تسجيل البيانات، وإجراء الفحوصات وغيرها.

وتابع العمل بعيادة تنظيم الأسرة، وقام بالإطلاع على السجلات الخاصة بالعمل، وقام بالتأكيد على التركيز على وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول كاللولب، والكبسولة، وشدد على العمل بشكل أفضل أكثر من ذلك، بالاضافة الي متابعه العمل بعيادة الأسنان، مشيدا بالخدمة المقدمة، مؤكدا استمرارية توفير كل المستلزمات، ورفع معدلات العلاج التحفظي أكثر من ذلك.

جدير بالذكر أن مركز صحة الأسرة بالأبعاديه بدمنهور، افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء زيارته التاريخية لمحافظة البحيره فى يونيو الماضي.

ويعتبر المركز من ضمن المنشآت الصحية المدرجة ضمن خطة المحافظة للتسجيل والإعتماد من هيئة الإعتماد والرقابة الصحية، بالإضافة لعدد من المؤسسات الصحية الأخرى من وحدات الرعاية الأولية حديثة الإنشاء والتابعة لمبادرة حياة كريمة، ومعها مستشفى رشيد، ومستشفى الصدر بدمنهور، والمعمل المشترك الإقليمى بدمنهور، ومركز فريد عطيه للغسيل الكلوى بدمنهور، ومركز الأسنان بدمنهور.