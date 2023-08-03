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الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

العالم يعيش ظرفًا تاريخيًا من الحروب والأوبئة والكوارث

الصراع السوداني
الصراع السوداني

يعيش العالم الظرف التاريخي غير مسبوق في العصر الحديث، من: كوارث إنسانية، وحروب، وموجات نزوح، وصراعات مسلحة، وأوبئة، لدرجة بات العالم يترنح منه إلى حد بعيد.

 

كيف يبدو مستقبل العالم في ظل الأزمات المتلاحقة؟

 

تحتاج الأزمات الراهنة إلى حلول جذرية ملحة، ولكن أصحاب الحلول أنفسهم يعانون الأمر ذاته ويواجهون متاعب لا تنتهي.

الأزمات الإنسانية التي يعانيها البشر في عالم اليوم، أثرت على أحلام وطموحات الناس في حالتهم العادية للغاية، وبات الاستقرار في مسكن آمن وامتلاك ما يكفي من طعام يسد الجوع بمثابة حلم بعيد المنال يتم التفاوض حوله والتباحث بشأن إمكانية تحقيقه والمطلوب في المقابل لتحقيق هذه الرغبات العادية، مجرد رغبات سياسية لأفراد بعينها.

وتستمر المعاناة في المخيمات، موجات نزوح بأعداد قياسية يشهدها العالم، وأوضاع غير آدمية يعيشها اللاجئون وسط مطالبات دولية مستمرة وشبه يومية بحمايتهم ومنحهم الحق في حياة طبيعية كغيرهم من البشر حول العالم، ولكن تصطدم هذه المطالبات بواقع مؤلم. 

جاء ذلك خلال تقرير عرضه برنامج "مطروح للنقاش"، والمطاعم عبر قناة القاهرة الإخبارية.

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