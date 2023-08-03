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الخميس 03 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بكري يطالب بالتفاوض مع صندوق النقد ويحذر من أسلوب ليَ الذراع.. فيديو

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

 قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الأشخاص المناهضين للدولة يحاولون تصدير صور مزيفة عن إفلاس مصر.

 وتابع خلال برنامج "حقائق وأسرار"، عبر قناة صدى البلد، أن الدولة لديها الكثير من الخيارات للإقرار والتفكير في أزمة الدولار، وكلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة بشأن القضية بعد التأكيد على أن ملف العملة الصعبة يعتبر أمنا قوميا.

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وطالب بترشيد الواردات والاستهلاك في الكثير من القضايا، وأن القراءة الواقعية ستضمن عدم تخلف مصر عن سداد ديونها، والخيار الوحيد هو مواصلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، منوهًا إلى أن الوضع صعب بالتأكيد، وأزمة الدولار مشكلة.

صامدة ضد الأزمات

وتابع "يجب ألا تهزمنا الأزمة ويجب الإصرار على حلها وتجاوزها، فلقد عانينا بالفعل من الأزمة في عام 2018 عندما تم سحب الأموال الساخنة منا، وبعد ذلك يمكننا العبور بأمان".

وأوصل بكري رسالة إلى منظمات المجتمع المدني، قائلًا: “هذه البلد لا يمكن أن يلوى ذراعه”، لافتًا إلى أن كل ما تريده الدولة هو التغلب على الأزمة الحالية بالجهد والصمود، مواصلًا: "إذا لم تبق الأيام مبكرة للوصول إلى النتيجة المرجوة، فإن مصر ستبقى صامدة على قدميها ضد كل الأزمات".

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