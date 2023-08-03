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الخميس 03 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

إنشاء لجنة تجارية مصرية تركية مشتركة

المهندس أحمد سمير،
المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة

 تمثل زيارة المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إلى العاصمة التركية أنقرة، أهمية كبيرة على الأصعدة الاقتصادية والتجارية كافة، واتفقا وزيرا البلدين على رفع التعاون التجاري والصناعي، إلى جانب الاتفاق على إنشاء لجنة تجارية مشتركة، وبحث سبل التعاون في موضوع إنشاء آلية للتعاون المشترك بين شركات المقاولات التركية المصرية فيما يخص تنفيذ مشروعات مشتركة داخل القارة الأفريقية.

 وزير الصناعة في أنقرة بعد قطيعة عشر سنوات:

 يزور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، العاصمة التركية أنقرة، بدعوة من الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، في أول زيارة متبادلة بين وزراء تجارة البلدين منذ عشر  سنوات.

 واتفق الوزيران على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك من خلال استهداف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليارات دولار حاليًا إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات، إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين.

 واتفقا على إقامة تعاون مشترك وطيد لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة، إلى جانب تكثيف تنظيم فعاليات مشتركة من خلال المنظمات التي تجمع دوائر الأعمال من البلدين، فضلًا عن تشجيع الشركات على المشاركة في منتديات الأعمال والمعارض المنظمة في كلا البلدين.

 

 جاء ذلك خلال تقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية.

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