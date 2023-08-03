رجل الأعمال أحمد أسامة يوضح أهمية مدن للتطوير العقاري في مصر

قال أحمد أسامة ، إنه بالتوازي مع تحقيق أعلى معدلات التنفيذ في 7 مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة ، أعلنت مدن للتطوير عن خطتها التوسعية خلال عام 2024 ، والتي تهدف من خلالها إلى إطلاق 3 مشروعات جديدة في شرق القاهرة والساحل الشمالي.



وأضاف: خطة توسعة كبرى خلال عام 2024 ونهدف إلى تنفيذ مشروعين آخرين بالساحل الشمالي ومدينة المستقبل.

أوضح أحمد أسامة المدير التنفيذي لشركة مدن للتطوير أن أهم شيء في مشاريع الشركات الناشئة وريادة الأعمال هو وجود نية حقيقية تقوم على تطوير دراسة جدوى دقيقة من أجل تحديد كل ما يحتاجه المشروع سواء في شروط العمالة ورأس المال والموقع والاحتياجات الأخرى لأي مشروع.

وأشار أحمد أسامة المدير التنفيذي لشركة مدن للتطوير إلى أن العنصر الأهم في أي مشروع جديد هو الفكرة المناسبة للمشروع والتي ستساعد رائد الأعمال أو صاحب المشروع على البدء في التخطيط. أو تم اختياره بعناية ، سيتم الانتهاء من حوالي 50 ٪ من المشروع.

وحول تقدم الأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة ، قال الرئيس التنفيذي لشركة مدن للتطوير ، إن المدرسة التي تنفذها الشركة بالعاصمة قد اكتملت ، ويجري تحقيق معدلات تنفيذ عالية في المشاريع الستة الأخرى.

وتابع أحمد أسامة أن وضع هيكل واضح ومحدد للمشروع هو الخطوة الثالثة ، عند البدء في المشروع ، ومن خلال هذه الخطوة يتم تحديد هوية المشروع ، وهل هو مشروع فردي مملوك لشخص واحد ، أم هو مشروع فردي. المشروع الذي يتضمن بعض الشراكات بين أكثر من شخص واحد ، مع تحديد الاختصاصات لكل شريك أ إذا كان هناك أكثر من شخص موحد بالمشروع.

وأشار إلى أن الخطوة الأخيرة في التخطيط لبدء المشروع هي التسويق الجيد للمشروع ، وهي من أهم الاستراتيجيات التي تساهم في نجاح المشروع ، مشيرا إلى أن استراتيجيات التسويق تختلف من مشروع لآخر سواء كانت صغيرة. أو متوسطة أو متناهية الصغر وغيرها من المشاريع التي ترتبط بقدر معين من رأس المال.

نفذت مدن للتطوير مجموعة من المشاريع المتنوعة منها أكثر من 100 برج سكني بحي مدينة نصر ، وكانت شركة مدن للتطوير العقاري من الشركات التي نفذت مجمعات سكنية تقدم منتجات فاخرة بأعلى جودة وبأسعار منافسة ومساحات تلبي احتياجات الجزء. أكبر عدد من العملاء من بين هذه الكمبوندات هو كمبوند جاردن فيو في التجمع الخامس والذي يضم 75 فيلا ، بالإضافة إلى سيفورا بإجمالي 630 وحدة سكنية.

خاتم مدن للتطوير العقاري تبرم شراكة إستراتيجية مع «رو» لتنفيذ مشروع ضخم في التجمع الخامس