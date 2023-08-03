جامعة سوهاج تهنئ الدكتور محمود عبد العاطي لفوزه بجائزة أفضل عالم رياضيات بالعالم

هنأ الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس حامعة سوهاج، الدكتور محمود عبدالعاطى أبوحسوب أستاذ المعلوماتية الكمية بالجامعة، بمناسبة حصوله علي جائزة أفضل عالم رياضيات في العالم لعام 2023م.

وأكد الدكتور حسان النعماني ان الدكتور محمود عبد العاطي واجهة مشرفة للجامعة وأحد علمائها المتميزين، حيث حصل على العديد من الجوائز العلمية المتميزة ومنها جوائز الدولة التشجيعية والتفوق والتقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة، وجائزة أمين لطفي ،وشوقي سالم، بالإضافة الي حصوله علي عدة جوائز عربية و منها جائزة شومان ،والأردن، وجائزه الشيخ محمد بن راشد بالإمارات، وجائزه فايزة الخرفى بالكويت، وجائزة أكاديمية العالم الثالث المدعمة من دولة إيطاليا.

وأضاف النعماني ان الدكتور محمود عبد العاطي الفائز مؤخراً بمقعد نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للرياضيات لمدة أربع سنوات تنتهي في 2026، استطاع ابتكار واحداً من أهم المؤثرات الرياضية في العالم والمعروف على نطاق واسع باسم يانغ عبد العاطي كارلو

وجدير بالذكر ان الجائزة تاتي، تحت اسم Qin-Jiu-Shao التي تحمل اسم العالم الصيني شاو الذي استطاع تقديم نظريات كبرى في التحليل الرياضي استطاعت إيجاد حلول لعدد من المشكلات المعقدة..