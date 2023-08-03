موعد حفل عبد الباسط حمودة فى الإمارات

يستعد النجم عبد الباسط حمودة لإحياء حفلا غنائيا بالإمارات يوم الجمعة المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلاله عددًا من أغانيه المميزة التى يحبها جمهوره.

وكان تعاون عبد الباسط حمودة، مع المطرب عمر كمال فى ديو جديد بعنوان "السخان"، وذلك في ثالث مشاركة له مع كمال.

وتعتبر المرة الأولي التي يتعاونان فيها مع الكاتب أيمن بهجت قمر، والملحن محمد يحيى، والموزع وسام عبد المنعم.

وكانا قد التقيا من قبل مرتين الأولى فى أغنية "ضيعنا" والثانية فى أغنية "حلوين" والأغنيتان حققا نجاحًا كبيرًا بعد طرحهما.

وكان طرح النجم عبد الباسط حمودة أغنيته الجديدة “خدت بالك” الدعائية لفيلم البطة الصفرا.



وسيتم طرح الفيلم في دور العرض السينمائي يوم ٩ من أغسطس القادم.



عبد الباسط حمودة وفريق عمل الأغنية

الأغنية من كلمات مصطفى البرنس وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع وهندسة صوتية ماهر صلاح.



الفيلم يلعب بطولته النجوم محمد عبد الرحمن وغادة عادل بالإشتراك مع الفنانين محمود حافظ و فرح الزاهد وابرام سمير و حسن أبو الروس واحمد طلعت.



وكان الفيلم قد تم تصويره في مجموعة من مواقع التصوير المختلفة داخل القاهرة والجيزة.



الفيلم قصة وسيناريو وحوار محمود عزت ومن إنتاج المنتج رامي السكري ومدير التصوير أحمد عبدالقادر ومهندسة الديكور مروة عامر ومهندس صوت زياد عزت واستايلست نيرة دهشورى.



كما يشارك في الفيلم نخبة من ضيوف الشرف منهم النجم القديرصلاح عبدالله و النجم القدير سامي مغاوري بالاضافة للنجم عمرو رمزي. ويارا عزمي. والفنانين احمد طارق واسماعيل فرغلي ومحمد أنور. بالإضافة لظهور خاص للنجم الكبير أحمد أمين.



ويرفض صناع الفيلم الحديث عن اي تفاصيل تخص احداث الفيلم إلا أنهم اشاروا إلي أن العمل يتناول قضية هامة و جادة و لكن بشكل كوميدي و يميل في كتابته الي الكوميديا السوداء و هو نوع من الكوميديا افتقدته السينما المصرية في الفترة السابقة.

وكانت أثارت صورة للفنان الشعبي عبد الباسط حمودة جدلا كبيرا عبر صفحات الشوسيال ميديا ،حيث زعم عدد من رواد السوشيال ميديا أن الصورة لمتداولة لوالد المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة وهو يقبل يده.

وعلق عدد من مستخدمي السوشيال ميديا عبر صفحات التواصل الاجتماعي على الصورة :"هو عبدالباسط حمودة مخلي أبوه هو اللي يبوس ايده وهما بيتصورو".

وفي غصون ساعات احتلت الصورة مواقع السوشيال ميديا وتفاعل المستخدمين مع الصورة، حيث شاركها البعض على نطاق واسع، حتى تساءل بعضهم باستنكار: "مين بيبوس إيد مين!".

وعلق المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة على الموضوع بنشر صورة آخري مع وأشقاؤه وكتب عليها قائلا:"جمهورى الحبيب كل سنه وأنتم بخير عيد مبارك عليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعًا.. توضيح هام".

وأضاف :"الناس اللى علقت على صورتي أنا وأخواتي الصغيرين اللي أنا أكبرهم سنا ومكان أبوهم وأظن ده شيء عادى فياريت تتأكدوا من أخباركم قبل ماتنشروها".

نبذة عبد عبد الباسط حمودة

اسمه بالكامل عبد الباسط حمودة من مواليد 21 فبراير 1955 ، مغني شعبي مصري، وُلد ببلدة هورين مركز بركة السبع محافظة المنوفية.

نشأ عبد الباسط حمودة في حي شعبي يبلغ عليه طابع البساطة والتلقائية، وكبر على سماع الأغاني الشعبية المنبعثة من المقاهي والمحلات، فحفظ العديد منها ليجد نفسه في بداية مشواره الفني يغني في الأعراس والمناسبات الخاصة.

اكتسب عبد الباسط حمودة شهرة في منطقته والمناطق المجاورة وأصبح محل ترحيب ومتابعة من طرف الجمهور نظراً لما يتمتّع به من قدرات صوتية ومواهب فنية.

استطاع عبد الباسط حمودة أن يحتل الطرب الشعبي بالعديد من الأغاني الخاصة به والتي لاقت رواجاً كبيراً، وحفظه محبوه ومشجعوه على غرار "سيبوني وارجعوا"، "أنا تعبان بجد"، "قدري"، وقد جمعها مع مجموعة أخرى في ألبوم بعنوان"كلك عاجبني".

تواصل نشاط عبد الباسط حمودة الغنائي، وتتالت أغانيه الشعبية الرائجة، فأصدر ألبوماً آخر بعنوان "بدون مونتاج"، اشتهر من أغانيه "من حقك"، "إديني قلبك"، وموال بعنوان "أنا الحزين"، وقد حظي كسابقه بمتابعة جيّدة. في سنة 1996 أصدر عبد الباسط حمودة أحد أشهر ألبوماته"ليالي"، ولكنّه ورغم النجاح والشهرة التي لقيها تخلى عن تسجيل الألبومات والأشرطة، وواصل نشاطه الغنائي على مستوى الأفراح والأعراس والموالد.

ثم عاد عبد الباسط حمودة سنة 2008 بمظهر متجدّد ليصدر ألبوماً بعنوان "ضربة معلم" ليستعيد شعبيته وحضوره في الساحة الفنية خاصةً بعد تصوير إحدى أغاني الألبوم "أنا مش عارفني" بطريقة الفيديو كليب.

في 2010 صدر له ألبومه "سلفني ضحكتك"، واشتهر الألبوم بأغنية "الدنيا جرى لها إيه"، "الجو هادي"، و"ادفع نص عمري"، وفي نفس العام شارك مع الفنانة سميرة أحمد في مسلسل ماما في القسم. آخر ما أصدره المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة أغنية "مفيش مستحيل" في سبتمبر 2013 مع المغنية اللبنانية نيكول سابا.