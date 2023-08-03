وفاة رئيس جامعة كفرالشيخ الأسبق الدكتور فوزي تركي

نعى رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبدالرازق دسوقي، وأسرة الجامعة، ببالغ الحزن والأسى وفاة المرحوم الدكتور فوزي تركي، الرئيس الأسبق للجامعة، ورئيس جامعة بدر الحالي، وعضو مجلس أمناء جامعة المنصورة الجديدة، عن عُمر ناهز الـ72 عامًا، بعد وعكة صحية ألمت به خلال الفترة الماضية، والذي وافته المنية مساء الخميس.

وأكد دكتور دسوقي، عمق حزن جامعة كفرالشيخ في مصابهم الجلل لعلم من أعلام الجامعة، والذي يمثل قيمة أخلاقية وإنسانية في قلوب جميع منسوبي الجامعة، فضلا عن أنه قامة علمية جليلة عمل بإخلاص على بناء وتطوير الجامعة خلال فترة رئاسته لها.

وأعرب رئيس جامعة كفرالشيخ، الدكتور عبدالرازق دسوقي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الجامعة، وأسرة الفقيد وأهله وذويه وتلاميذه وعارفي فضله، داعيًا للفقيد أن يتقبله الله بالرحمة والمثوبة والرضوان والترحاب والإكرام والمغفرة، وأثابه مقامًا كريمًا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

أعلنت أسرة «تركي» تشييع جثمانه في صلاة المغرب اليوم الخميس، إذ يتم أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد الصعيدي بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، ليواري الثرى بمقابر الأسرة في سرس الليان.

وُلد الدكتور فوزي علي السيد تركي، عام 1951، بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، والتحق بمدرسة سرس الليان الابتدائية العتيقة ثم الإعدادية ثم الثانوية بمدينة منوف ثم كلية الهندسة الإلكترونية «المعهد العالي للإلكترونيات» آنذاك، إذ تخرج منها بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وكُلف بالعمل بها معيد، ثم حصل بعد ذلك على درجة الماجستير من جامعة القاهرة، ثم رُشح للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة ليفربول بإنجلترا.

ورُقى «تركي»، بعد ذلك أستاذًا مساعدًا، ثم أستاذًا بكلية الهندسة الإلكترونية، ثم عُين رئيسًا لقسم علوم الحاسبات بالكلية، وفي أوائل عام 2002 عُين عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية وكان أول عميد لها.

ويُعد «تركي»، من مؤسسي جامعة كفرالشيخ وأول رئيس لها، إذ تولى رئاسة الجامعة عقب صدور القرار الجمهوري 129 لسنة 2006 بإنشاء جامعة كفرالشيخ ومقرها مدينة كفرالشيخ بعد أن كانت فرعًا لجامعة طنطا منذ عام 1983، وبدأ العمل في جامعة كفرالشيخ جامعة مستقلة اعتبارًا من العام الدراسي 2006 - 2007، واستمر رئيسًا لها حتى بلوغه سن التقاعد عام 2011، ثم شغل، فيما شغل منصب رئيس جامعة هليوبوليس، ثم منصب رئيس جامعة بدر، وعضو مجلس أمناء جامعة المنصورة الجديدة.

ونعى الكثير من الأكاديميين الدكتور فوزي علي تركي، رئيس جامعة كفرالشيخ الأسبق.