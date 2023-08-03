لجنة القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات تتفقد كلية الآثار بجامعة الأقصر

استقبل الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023، لجنة قطاع الآثار التابعة للمجلس الأعلى للجامعات.

وتفقدت لجنة قطاع الآثار التابعة للمجلس الأعلى للجامعات مبنى كلية الآثار، حيث تكونت اللجنة من كل من الأستاذ الدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الآثار جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور عمر عبد الكريم، رئيس قسم ترميم الآثار بكلية الآثار جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور خالد الناغية أستاذ الآثار والخبير بلجنة قطاع الآثار.

ورافق أعضاء اللجنة، الأستاذ الدكتور خالد عبد النعيم عميد الكلية، وكل من الأستاذ الدكتور منصور النوبي والأستاذ الدكتور بدوي إسماعيل عمداء الكلية السابقين والسيد جمال السيد أمين عام الجامعة المساعد بالإضافة إلى السادة الوكلاء ورؤساء الأقسام ومديري الوحدات.

وتفقدت اللجنة المكاتب الإدارية، ومعامل قسم ترميم الآثار، ومكاتب السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ومكتبة الكلية، والمتحف التعليمي، والمدرجات والقاعات الدراسية، ومقرات الوحدات المساندة، والوحدات ذات الطابع الخاص، والكنترول، ثم اختتمت اللجنة أعمالها بزيارة معالي رئيس الجامعة والتقاط الصور التذكارية.