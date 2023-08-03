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الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

لودر ينهي حياة عامل بمدينة الشيخ زايد

لودر يدهس عاملًا
لودر يدهس عاملًا

لفظ عامل  أنفاسه الأخيرة أسفل عجلات لودر في مدينة الشيخ زايد، جرى نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وجاري  اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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جمعية حماية تطالب بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية بعد مصرع عامل بمطاحن قنا

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مصرع عامل أسفل عجلات قطار سوهاج

 مصرع عامل أسفل عجلات لودر 

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص في مدينة الشيخ زايد. 

 

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام لودر بعامل، خلال بموقع أعمال إحدى الشركات، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به. 

 

تم نقل الجثة إلى ثلاجة، والاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، واستجواب السائق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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