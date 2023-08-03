لودر ينهي حياة عامل بمدينة الشيخ زايد

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة أسفل عجلات لودر في مدينة الشيخ زايد، جرى نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

مصرع عامل أسفل عجلات لودر

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص في مدينة الشيخ زايد.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام لودر بعامل، خلال بموقع أعمال إحدى الشركات، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة، والاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، واستجواب السائق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.