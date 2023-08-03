المجلس العسكري التركي يعين قائدًا جديدًا للجيش

عين المجلس العسكري الأعلى التركي، اليوم الخميس الجنرال متين جوراك رئيساً جديداً لهيئة الأركان العامة للجيش التركي، وذلك بقرار نشره مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء، أن جوراك سيكون خليفة ليشار جولر، الذي عينه أردوغان وزيرًا للدفاع في الحكومة الجديدة في يونيو.

وكان الرئيس التركي أردوغان وقع مرسوما رئاسيا بشأن حماية 6 مناطق حساسة في تركيا، جرى تسجيلها ضمن نطاق المناطق المحمية الطبيعية في آرتفين وفان وقيصري وبارتين.

وتعتبر هذه المناطق حساسة للغاية وتحتاج إلى حماية صارمة، وتضمنت القرارات خرائط ومخططات وحدود وإحداثيات لبعض الأماكن.