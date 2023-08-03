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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شوط أول سلبي بين الأهلي والمصري في ربع نهائي الكأس

الأهلي والمصري
الأهلي والمصري

حسمت نتيجة التعادل السلبي الشوط الأول من مواجهة الأهلي والمصري البورسعيدي المقامة بينهما الآن على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب منافسات دور الـ 8 من مسابقة كأس مصر التي يحمل الأحمر لقبها.
 

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ولم تشهد مجريات الشوط أفضلية لأي من الفريقين على الآخر بانحسار اللعب في منطقة وسط الملعب معظم فترات الشوط ، باستثناء الدقائق الأولى من المواجهة التي شهدت أفضلية نسبية للاعبي الفريق البورسعيدي وتهديد مرمى الشناوي عبر انطلاقات من الجهة اليمنى.

تشكيل الأهلي والمصري ..

ويخوض الأهلي اللقاء بتشكيل يضم كل من ...
في حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح - محمد هاني
في خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة
 خط الهجوم: محمود كهربا - حسين الشحات - بيرسي تاو.

بينما يمثل فريق المصري كل من ..
حراسة المرمى : محمود جاد
خط الدفاع: كريم العراقي – محمد دبش – عمرو موسى – عمرو السعداوي.
الوسط: إيزي إيميكا – إسلام عطية - حسين السيد - حسن علي - إلياس الجلاسي.
الهجوم: مروان حمدي

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