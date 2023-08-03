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الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السياحة: أهرامات الجيزة مفتوحة للزيارة ولا صحة لما يتردد بغلقها جزئيًا للتطوير

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بشأن الإغلاق الجزئي لمنطقة أهرامات الجيزة لمدة شهرين لتطويرها والتي تم تناولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدًا على عدم صحة ما تم تداوله من معلومات، وأنها عارية تمامًا من الصحة، وأن المنطقة  الأثرية مفتوحة للزيارة أمام جميع زائريها من المصريين والسائحين، وأن حركة الزيارة بها تسير بصورة طبيعية.

 

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قرينة الرئيس الأمريكي تزور منطقة أهرامات الجيزة الأثرية

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مدُّ مواعيد العمل الرسمية بالمتحف المصري بالتحرير ومنطقة أهرامات الجيزة

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مد مواعيد العمل الرسمية بالمتحف المصري بالتحرير ومنطقة أهرامات الجيزة

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انطلاق فعاليات الحفلة الموسيقية القومية الصينية المصرية بمنطقة أهرامات الجيزة

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وزير الثقافة والسياحة الصيني يزور أهرامات الجيزة

 

مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة

 

وأشار إلى أن أعمال مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة تسير وفق الخطة الزمنية المحددة لها، وضمن جهود متواصلة لتشمل تطوير المنطقة الأثرية ومداخلها ومحيطها ومركز الزوار، ما يأتى ضمن استراتيجية وزارة السياحة والآثار لرفع كفاءة الخدمات المقدمة بالمواقع الأثرية والمتاحف لتحسين التجربة السياحية بها أمام الزائرين والسائحين، مؤكدًا على أن ذلك يسير بالتزامن مع ما تشهده المنطقة الأثرية من إقبالاً كثيفاً من السائحين من مختلف دول العالم.

 

وتناشد وزارة السياحية والآثار جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللاستفسارات يرجى التواصل عبر رقم الخط الساخن للوزارة (19654).

السياحة: أهرامات الجيزة مفتوحة للزيارة ولا صحة لما يتردد بغلقها جزئيًا للتطوير