بايدن يدعو للإفراج الفوري عن بازوم والحفاظ على الديمقراطية

طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من الإنقلابيون في النيجر، بسرعة الأفراج الفورى علي الرئيس محمد بازوم، المطاح به منذ أسبوع.

وحث بايدن، في بيان صادر عنه، "الحفاظ على الديمقراطية التي تحققت بشق الأنفس في النيجر"، و ضرورة الإفراج العاجل عن بازوم وعائلته.

ومن جانب آخر، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أن واشنطن أمرت بإجلاء جزئي لسفارتها في نيامي، وذلك في تحديث لتوجيه السفر الأمريكي للنيجر.

وأمرت الخارجية الأمريكية ب"مغادرة موظفي الحكومة الأمريكية غير الطارئين وأفراد العائلات المؤهلين من السفارة في نيامي".

الأمم المتحدة تدعم إيكواس

وفي سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة، عن دعم الإجراءات التي اتخذتها المجموعة الأقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، ردًا على الأنقلاب في النيجر، لكنها تأمل ألا يكون هناك تدخل عسكرى.

وقال ليوناردو سانتوس سيماو، مبعوث الأمم المتحدة لمنطقة الساحل وغرب إفريقيا، إننا سنظل ملزمين بدعم جهود المجموعة الأقتصادية لدول غرب أفريقيا، لاستعادة النظام الدستوري وتعزيز المكاسب الديمقراطية."

وأكد سيماو ، عبر الفيديو كونفرنس من غانا ، أن الجهود الدبلوماسية جارية لتحقيق هذا الهدف ، معربًا عن أمله في أن "استخدام القوة لن يكون ضروريا".

وأضاف سيماو، أن يجب استخدام كل الوسائل للتوصل إلى حل سلمي للمشكلة، لكننا ندرك أيضًا أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لها الحق في اتخاذ إجراءات أخرى إذا رأت ذلك مناسبًا".

ولن يرد علي سؤال الصحفيين حول تحذير الطغمات العسكرية التي تحكم مالي وبوركينا فاسو ، الذين قالوا إن أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب ضدهم ، فضل سيماو عدم التعليق ، لكنه أعلن أنه سيتوجه إلى باماكو غدًا، أنه يمكنه إثارة هذه المسألة مع السلطات المالية.

وشدد ممثل الأمم المتحدة على أن "لا أحد يريد أن يرى صراعا إقليميا" ، موضحًا على أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قررت عدم التسامح مع الانقلابات.

وأشار إلي أن الاستيلاء على السلطة بالقوة الذي تكرر في السنوات الأخيرة في العديد من دول المنطقة "يجب أن يتوقف" وأن يصبح غرب إفريقيا، مرة أخرى "نموذجًا" لترسيخ الديمقراطية كما كان عليه في السابق.

وأكد على أن "النيجر والمنطقة ليسا بحاجة إلى انقلابات، فالشعب يستحق أن ينعم بالسلام والحكم الديمقراطي والازدهار".

بالإضافة إلى ذلك ، حذر سيماو من أنه بدون استعادة النظام الدستوري في البلاد ، فإن الوضع الأمني ​​في المنطقة سيزداد سوءًا ومن المرجح أن يزداد الإرهاب.